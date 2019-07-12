Співака R Kelly знову арештували. На цей раз у справі про дитячу порнографію

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Американського R&B співака R Kelly заарештували в Чикаго у справі про дитячу порнографію та перешкоджання правосуддю, повідомляють американські ЗМІ. Всього звинувачення, за інформацією The New York Times, містить 13 пунктів.

Адвокат співака Стів Грінберг, за інформацією Chicago Sun-Times, підтвердив арешт R Kelly, але відмовився повідомити подробиці. Арешт підтвердив офіс прокурора Чикаго.

Для 52-річного R Kelly, автора хітів I Believe I Can Fly і Bump n'Grind, це не перші проблеми з законом — протягом десятиліть його звинувачують дівчата, які стверджують, що стали його жертвами.

Серед них є і ті, хто на момент передбачуваних нападів були неповнолітніми. У лютому цього року співака заарештували у справі про сексуальне насильство стосовно трьох неповнолітніх дівчат.

У 2008 році R Kelly постав перед судом у справі про дитячу порнографію, але його виправдали.

Сам R Kelly ніколи раніше не був засуджений і відкидав усі звинувачення проти себе.

Поки залишається незрозуміло, чи пов'язана нова справа зі старими звинуваченнями.

R Kelly (справжнє ім'я — Роберт Сильвестр Келлі) — виконавець у стилі R&B, поет і продюсер. За свою музичну кар'єру, яка почалася в 1992 році, він став володарем трьох премій Grammy.

Копирайт изображения AFP Image caption R Kelly — автор таких хітів, як I Believe I Can Fly та Ignition

Проблеми з законом

У 1994 році R Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій тоді було 15 років. Шлюб розірвали в лютому 1995 року, Aaliyah загинула в автокатастрофі 2001 року.

Ні у своїй автобіографії, ні в інтерв'ю R Kelly не обговорював свої стосунки зі співачкою, стверджуючи, що вони були кращими друзями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption R Kelly написав і спродюсував дебютний альбом Aaliyah

У 2001-му 17-річна стажерка звинуватила співака в домаганнях. У 2002-му проти нього подали ще два позови.

У червні того ж року співака звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за 12 епізодами.

Вважається, що поліцейські знайшли вдома у співака відеозапис. У 2008 році суд присяжних у справі про зйомки дитячої порнографії співака виправдав.

У 2017 році портал Buzzfeed опублікував статтю, в якій звинувачував R Kelly у створенні "секс-секти", у якій проти своєї волі перебували шестеро дівчат.

У 2018 році на хвилі руху #MeToo з'явився ще й рух #MuteRKelly, учасники якого виступають за те, щоб звукозаписувальна компанія співака припинила співпрацю з ним.

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