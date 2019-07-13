Американець вкрав авто, але застряг у заторі. Його наздогнали й зчинили самосуд
Поліція Філадельфії допитала і може висунути звинувачення проти пари після того, як підозрюваного у викраденні їхньої автівки побив розлючений натовп. Чоловік в результаті отриманих травм загинув.
Поліція сказала, що чоловік, який помер, намагався в четвер викрасти автомобіль жінки, поки всередині знаходились її троє маленьких дітей.
Хлопець жінки, батько двох дітей, зумів наздогнати машину, коли вона зупинилася у заторі.
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Хлопець витягнув 54-річного підозрюваного з автівки й разом з групою місцевих жителів сильно побив, повідомляє поліція.
Коли прибула швидка, то чоловік вже був без свідомості. Пізніше він помер у місцевій лікарні.
Чоловіку і жінці, яких допитала поліція, по 25 років. Їхні імена не називають.
"Я не прихильник вуличного правосуддя", - сказав CBS капітан поліції Філадельфії Джейсон Сміт.
"Я думаю, що все має проходити через нас, коли йдеться про злочинні дії", - додав він.
Водночас місцевий Офіс медичних експертиз ще не оприлюднив офіційного звіту про причини смерті підозрюваного у викраденні автівки.
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