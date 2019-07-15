Діти у Австралії викрали позашляховик і проїхали 900 км
Четверо дітей взяли вудки і гроші, викрали позашляховик і незаконно проїхати понад 900 км по Австралії, повідомили у поліції.
Трьох хлопчиків і дівчинку віком від 10 до 14 років знайшли неушкодженими у містечку Графтон у Новому Південному Уельсі в неділю.
Вони виїхали з Греймера у Квінсленді цими вихідними. За повідомленнями, один хлопчик написав батькам записку, що він їде.
У поліції заявили, що висунуть звинувачення, але не уточнили, які саме.
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Діти були з різних родин, і викрали авто у одного з їхніх батьків, повідомили чиновники.
"Ледве досягав вікна"
Рано вранці у неділю, проїхавши близько 140 км, діти зупинилася на АЗС у місті Банана і, ймовірно, викрали бензин.
Співробітник станції розповів Sydney's Daily Telegraph, що на відео з камер спостереження видно, як автомобіль заїжджає "як нормальний", потім із нього хтось виходить і заправляє його.
"Він дуже низького зросту. Ледве досягає вікна", - сказав працівник.
Пізніше того ж дня поліцейські помітили автівку у Глен-Іннсі - місті поблизу Графтона - і почали її переслідувати. Однак офіцери зупинили переслідування через побоювання щодо віку водія.
Автомобіль пізніше помітили обабіч дороги у Графтоні, повідомив інспектор Даррен Вільямс з поліції Нового Південного Уельсу.
"(Діти. - Ред.) замкнулися в машині, і поліцейські були змушені використати кийки, щоб потрапити в машину і заарештувати їх", - повідомляє АВС.
За словами інспектора Вільямса, діти керували автомобілем по черзі. Подорож від Греймера до Графтона без зупинок в середньому триває близько 10 годин.
"Це досить велика мандрівка, і дуже довгий шлях для молодої людини", - сказав він.
У поліції повідомили, що допитають дітей, як тільки будуть присутні їхні батьки.
У Квінсленді та Новому Південному Уельсі можна керувати автомобілем з 17 років.
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