"Наділений суперсилами": ведмідь, який здійснив неймовірну втечу

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Тренто живуть від 50 до 60 бурих ведмедів

Лісові рейнджери на півночі Італії розшукують ведмедя-втікача, якого почали порівнювати із супергероями після відчайдушної втечі через електрозагорожу.

Бурого ведмедя, названого M49, спочатку спіймали у неділю в регіоні Тренто в неділю. Влада Італії розпорядилася схопити дикого звіра, вважаючи небезпечним для людей і сільськогосподарських тварин.

Проте бурий відчайдух втік буквально через кілька годин після цього.

Ведмідь зумів перелізти через три електричні паркани та 4-метровий бар'єр.

Паркові-рейнджери з натренованими собаками намагаються заново впіймати тварину, яка, як вважається, переховується в лісовому масиві Марцоїл біля Тренто.

Губернатор Тренто Мауріціо Фугатті дав дозвіл рейнджерам за необхідності "вбити ведмедя", сказавши, що втеча тварини через електричну огорожу "з 7000 вольтів показує, наскільки він небезпечний".

Копирайт изображения Province of Trento press office Image caption Ведмедя-втікача зафіксувала камера спостереження у лісі неподалік міста Тренто

Але його наказ викликав невдоволення серед активістів з захисту прав тварин і міністерства охорони навколишнього середовища Італії.

"Втеча M49 з полону не може виправдати дії, які могли б призвести до його загибелі", - сказав міністр навколишнього середовища Серхіо Коста.

"Наділений суперсилами"

Італійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) поставило під сумнів те, що ведмідь зміг перелізти через паркан, який знаходився під напругою. Там припустили, що структура, ймовірно, "не працює належним чином, оскільки ведмеді не літають".

"Ліга Італії за скасування мисливства" віддала ведмедеві належне за таку сміливу втечу, яку італійські ЗМІ порівняли з класичним фільмом "Велика втеча" 1963 року, про втечу союзницьких військовополонених з німецького табору.

"Очевидно, M49 — геній втечі... наділений суперсилами, подібними до героїв коміксів Marvel", - сказав він.

Мікела Брамбілла, президентка італійської "Ліги захисту тварин", сказала M49, аби він "тікав і рятував себе!"

Копирайт изображения Alamy Image caption Захисники природи з 1990-х років намагаються повернути бурих ведмедів у природу регіону Тренто

Ведмедя підтримують і у соціальних мережах.

Хештег #fugaperlaliberta — що означає #тікайнасвободу італійською — набув поширення у Twitter, де любителі тварин радіють втечі ведмедя.

Попри те, що WWF Італія наполягає на тому, що "небезпеку ведмедя для людей все ще необхідно довести, у 2017 році у регіоні фіксували випадок нападу бурого ведмедя.

Самку ведмедя застрелили рейнджери в Альпах після того, як він серйозно поранив старого чоловіка, який вигулював собаку.

M49 є частиною проєкту зі збереження ведмедів Life Ursus, і є одним з 50-60 бурих ведмедів, що проживають у регіоні Тренто.

Починаючи з 1990-х років, захисники природи працювали над відновленням популяції бурих ведмедів у регіоні, де їх винищили мисливці.

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