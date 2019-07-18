Рідкісний папуга з Нової Зеландії отримав шанс на виживання

Копирайт изображения DEPARTMENT OF CONSERVATION Image caption Успішний сезон розмноження пов'язують з наявністю великої кількостї їжі

У однієї з найбільш рідкісних пташок Нової Зеландії цього року - найуспішніший сезон розмноження за кілька десятиліть.

Науковці сподіваються, що це підвищить шанси на виживання цього виду.

У дикій природі цього сезону народилося щонайменше 150 помаранчеволобих аратинг, яких місцеві називають "какарікі карака".

Таким чином кількість цих папуг може зрости вдвічі. За даними департаменту захисту природи країни, зараз налічується лише від 100 до 300 цих птахів.

Помаранчеволоба аратинга - найбільш рідкісний папуга Нової Зеландії, що перебуває на межі вимирання.

"Неймовірно успішне розмноження цього року може стати порятунком для популяції "какарікі карака", - заявила голова департаменту захисту природи Юджині Сейдж.

Цього року представники департаменту знайшли 31 гніздо помаранчеволобих аратинг у лісах Південного острова Нової Зеландії. Це втричі більше, ніж знаходили в попередні роки.

Фахівці пов'язують це з наявністю великої кількості букового насіння, яке цього року переважає у харчування цієї пташки.

Тепер у департаменті зосередяться на тому, щоб захистити папуг від пацюків, котів та інших дрібних хижаків.

Копирайт изображения DOC Image caption Маленька пташка, розміром з хвилястого папужку, мешкає в лісах Південного острова

Помаранчеволоба аратинга, що має розмір з хвилястого папужку, раніше жила по всій території Нової Зеландії, але за останнє століття її кількість сильно знизилася.

Вважалося, що ці птахи вимерли, аж поки їх знову не виявили у 1993 році в одному з регіонів країни.

Головними причинами зменшення кількості птахів є знищення місць їхнього природного середовища та хижаки.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!