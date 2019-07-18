Копирайт изображения Israel's Antiquities Authority Image caption Мечеть знайшли в бедуїнському поселенні Рахат у пустелі Негев в Ізраїлі

Археологи знайшли одну з найдавніших у світі мечетей, побудовану близько 1 200 років тому, в пустелі Негев в Ізраїлі.

Руїни, що датуються сьомим або восьмим століттями, знайдені в бедуїнському поселенні Рахат.

Ізраїльське управління з питань старожитностей (IAA) каже, що мечеть знайшли під час будівельних робіт у цьому районі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мечеть знайшли під час будівельних робіт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мусульмани моляться на знайдених руїнах

Це перша відома мечеть з тих часів у цьому районі, що конкурує за віком з тими, що знаходили в Мецці та Єрусалимі, повідомляє IAA.

Директори розкопок Джон Селігман і Шахар Зур сказали, що така мечеть буде "рідкісним відкриттям у будь-якій точці світу".

Дослідники вважають, що до мечеті, ймовірно, ходили місцеві фермери.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шахар Зур з Ізраїльського управління старожитностей розповідає подробиці знахідки

Будівля була відкрита, мала прямокутну форму і мала міхраб — або молитовну нішу, яка вказує напрямок на південь до Мекки, найсвятішого міста ісламу.

"Ці елементи свідчать про те, для чого цю споруду використовували багато років тому", - сказав пан Селігман.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ясер Аламор з Ізраїльського управління старожитностей показує камінь, знайдений у мечеті

Це одна з перших мечетей, побудованих після приходу ісламу на територію Ізраїлю, коли араби завоювали цю візантійську провінцію в 636 році, відзначає експерт з ранньої ісламської історії Гедеон Авні.

"Відкриття поселення і мечеті в його околицях є вагомим внеском у вивчення історії країни в той бурхливий період", - сказав він.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!