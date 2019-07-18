Де найстаріша мечеть у світі? Археологи зробили нове відкриття
Археологи знайшли одну з найдавніших у світі мечетей, побудовану близько 1 200 років тому, в пустелі Негев в Ізраїлі.
Руїни, що датуються сьомим або восьмим століттями, знайдені в бедуїнському поселенні Рахат.
- Під Єрусалимом знайшли стародавнє місто. Воно старіше за Стоунхендж та єгипетські піраміди
- У Єгипті знайшли стародавню гробницю, а в ній майже 30 мумій
Ізраїльське управління з питань старожитностей (IAA) каже, що мечеть знайшли під час будівельних робіт у цьому районі.
Це перша відома мечеть з тих часів у цьому районі, що конкурує за віком з тими, що знаходили в Мецці та Єрусалимі, повідомляє IAA.
Директори розкопок Джон Селігман і Шахар Зур сказали, що така мечеть буде "рідкісним відкриттям у будь-якій точці світу".
Дослідники вважають, що до мечеті, ймовірно, ходили місцеві фермери.
Будівля була відкрита, мала прямокутну форму і мала міхраб — або молитовну нішу, яка вказує напрямок на південь до Мекки, найсвятішого міста ісламу.
"Ці елементи свідчать про те, для чого цю споруду використовували багато років тому", - сказав пан Селігман.
Це одна з перших мечетей, побудованих після приходу ісламу на територію Ізраїлю, коли араби завоювали цю візантійську провінцію в 636 році, відзначає експерт з ранньої ісламської історії Гедеон Авні.
"Відкриття поселення і мечеті в його околицях є вагомим внеском у вивчення історії країни в той бурхливий період", - сказав він.
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