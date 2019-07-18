Копирайт изображения Huddersfield Town

Нова форма гравців англійського футбольного клубу "Хаддерсфілд" з величезним — навскоси від плеча через живіт — логотипом спонсора стала предметом насмішок в соцмережах і приводом для стурбованості Англійської футбольної асоціації.

Домашній клуб містечка на заході Йоркшира в понеділок знайшов нового спонсора — букмекерську контору. Спонсор побажав, аби його назва красувалася на грудях кожного гравця у вигляді напису через плече.

"Нова форма виглядає погано", - найм'якший відгук з тих, що отримав новий дизайн. Гравці клубу, що грає в чемпіоншипі (другий за силою лізі англійського футболу), вже випробували форму в товариському матчі в середу. І багато хто з них виглядав у ній щонайменше розгублено.

Екс-нападник збірної Англії, колишній гравець "Арсеналу" Пітер Крауч у себе в Twitter здивувався, що футболісти дійсно вийшли "в цьому" на поле.

"Пітер, якщо уявити тебе в такому, то лого було б з милю довжиною", - написав під постом Пітера Крауча коментатор. Крауч — один з найвищих футболістів в історії збірної Англії, його зріст перевищує 2 метри.

Image caption Новий спонсор — букмекерська контора Paddy Power — підписав контракт про спонсорство всього 4 дні тому, а гравці вже грають у новій формі

"Продати душу"

Спірним виглядають не тільки розмір і розташування логотипу, але і той факт, що компанія займається по суті гральним бізнесом — це букмекерська контора Paddy Power.

"Чи нормально, що юному поколінню "впарюють" гральний бізнес?" - ставлять собі питання коментатори в Twitter Крауча. "Вони самі стверджують у своїй рекламі, що допоможуть вам продати свою душу", - додають інші.

Керівний орган англійського футболу FA угледіла в незвичайному дизайні можливе порушення правил асоціації та направила керівництву клубу питання чи не перевищує площа логотипу 250 кв.см, дозволених правилами асоціації.

"Королеви краси"

Користувачі Twitter придумали безліч знущальних картинок, що пародіюють йоркширську форму. Широка стрічка навскоси викликала в їх пам'яті конкурси краси, де переможниці й призерки надягають подібні стрічки зі своїми титулами, або свідків на весіллях.

"Подружка нареченої", "дівич-вечір" - написано на футболках футболістів у декількох "фотожабах", а самі майки дехто пофарбував у рожевий колір.

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