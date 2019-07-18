Автора послання у пляшці знайшли через 50 років

Копирайт изображения Paul Gilmore Image caption Пол Гілмор (у центрі) кинув послання в Індійський океан близько 50 років тому

Автора послання в пляшці знайшли приблизно через 50 років після того, як він кинув його в Індійський океан.

Як розповідає кореспондент BBC Нга Пхам, Пол Гілмор, якому тоді було 13 років, кинув пляшку в океан під час плавання з сім'єю на лайнері з Великої Британії до Мельбурна в Австралії.

У вівторок 13-річний Джай Еллотт знайшов його записку в Південній Австралії, коли був на риболовлі з батьком.

Пан Гілмор розповів BBC, що він "завжди сподівався, що лист знайдуть".

У записці, написаній 17 грудня 1969 року, Пол Гілмор написав, що він подорожував до Австралії на кораблі Fairstar і був на відстані 1 600 км від Фрімантла (місто на заході Австралії). Він закликав того, хто знайде записку, відповісти на неї.

Копирайт изображения Carla Elliott via ABC Image caption Пол Гілмор сказав, що він завжди сподівався, що лист знайдуть

Пан Гілмор, тепер садівник і власник бізнесу, сказав: "Я добре пам'ятаю, як я відправив це послання. Воно було важливе для мене — частина подорожі на іншу сторону світу".

"Я любив читати пригодницькі романи, Робінзона Крузо та інші. Я думаю, я сподівався, що красива дівчина на екзотичному острові знайде його", - додав він.

Пан Гілмор повернувся до Великої Британії в 1973 році й закінчив освіту, перш ніж працювати в Скандинавії й на Близькому Сході як вчитель англійської мови.

Він сказав: "Я завжди любив подорожувати й пригоди. Я подорожую з того самого часу".

Копирайт изображения Carla Elliott via ABC Image caption Джай знайшов лист під час рибалки зі своїм батьком в Південній Австралії

Джай Еллотт знайшов повідомлення на пляжі Талія на півострові Ейр.

Його батько Пол Еллотт сказав ABC: "Я думав, коли Джай вперше прийшов з ним, що це була фальшивка!"

Вони розбили пляшку, щоб дістати послання неушкодженим.

Його син тепер сподівається написати пану Гілмору, який зараз подорожує на круїзному лайнері.

Сім'я пана Гілмора сказала ABC, що як тільки він повернеться з круїзу, Джаю варто буде чекати на відповідь.

У 2018 році родина в Перті знайшла найстаріше з відомих у світі повідомлення в пляшці. Його знайшли майже через 132 роки після того, як кинули в море.

Австралійські експерти підтвердили, що це автентичне повідомлення з німецького корабля.

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