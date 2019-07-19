Повінь в Індії: тигриця сховалася у ліжку місцевого мешканця
Тигрицю, яка втекла з національного парку в індійському штаті Ассам через повінь, знайшли у ліжку в будинку місцевого мешканця.
Вважається, що вона втекла з національного парку Казіранга, де за останні дні через повінь загинули 92 тварини.
Чиновники з групи захисту дикої природи прибули до будинку і організували безпечний шлях тварини до джунглів.
За даними Фонду дикої природи Індії, тигрицю вперше помітили поряд з шосе у четвер вранці, у 200 метрах від національного парку.
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Її налякав дорожній рух на шосе і вона знайшла прихисток у будинку біля нього.
Ратін Барман, який керував рятувальною операцією, сказав, що тигриця увійшла до будинку о 7:30 ранку за місцевим часом і спала протягом дня.
"Вона була дуже виснаженою і добре спала цілий день", - сказав він BBC.
Власник будинку, пан Мотілал, втік з будинку з усіма членами родини, як тільки побачив тигрицю, що увійшла до хати.
"Найбільш чудово те, що ніхто не турбував її, і тому вона могла відпочити. В цій місцевості поважають дику природу", - пояснив пан Барман.
"[Мотілал] каже, що він збереже простирадло і подушку, на яких відпочивала тигриця", - додав він.
Команда рятувальників заблокувала рух на шосе на годину і використала петарди біля будинку, аби тигриця прокинулася. О 17:30 вона залишила будинок, перейшла шосе і попрямувала до джунглів.
Пан Барман додав, що невідомо, чи пішла вона у джунглі, чи залишалася у місцевості поряд з лісом.
Парк Казіранга є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО і природним середовищем для 110 тигрів.
Жоден з них не загинув внаслідок повені, проте її жертвами стали 54 олені, сім носорогів, шість диких кабанів і один слон.
Повінь завдала значної шкоди індійським штатам Ассам та Біхар. Мільйони мешканців мусили залишити домівки, понад 100 людей загинули.
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