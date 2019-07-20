Патріарх-єретик? В Еритреї патріарха відлучили від церкви

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Єпископи Еритрейської православної церкви несподіваним рішенням відлучили свого колишнього патріарха Антонія, звинувативши його в єресі.

Абуна Антоній очолював Церкву Еритреї з 2004 року.

Патріарх не раз несхвально висловлювався на адресу чинної влади країни, критикуючи її за прагнення підпорядкувати церкву собі, і відмовився відлучити від церкви близько 3000 членів "Православного руху Недільної школи".

Через два роки його змістили з посади і посадили під домашній арешт, де він перебуває й досі.

Аналітики стверджують, що відсторонення патріарха пов'язане з бажанням уряду країни роздобути повний контроль над Еритрейською православною церквою, повідомляє репортер BBC Тигріні Теклемаріам Бекіт.

З 2007 року новим патріархом обрали єпископа Діоскора. Проте деякі священники Еритреї та церква в діаспорі не визнали цього призначення, вважаючи Антонія правомочним предстоятелем помісної православної церкви.

Після смерті Діоскора у 2015 році престол голови церкви Еритреї залишається вакантним.

У квітні цього року Антоній таємно зняв відеозвернення, де висловився проти політики церкви, якою зараз керує призначений державою Йофтахе Діметрос, який не має й священницького сану.

Еритрейська церква

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Еритрейська церква називається православною, але належить до групи нехалкідонських (або древніх східних) церков і не належить до родини православних церков візантійської традиції.

Це один з найбільших релігійних інститутів у країні. До церкви належать близько трьох мільйонів вірян.

На початку 90-х років вона була частиною Ефіопської церкви, а до цього — Коптської дохалкідонської церкви Єгипту.

Після проголошення незалежності, враховуючи складні відносини з Ефіопією, церковні діячі Еритреї безпосередньо звернулися до глави Коптської церкви з проханням надати їм автокефалію (незалежність).

У 1998 році Еритрейська церква стала самостійною. Богослужіння в ній ведеться на мовах гєез (традиційній для Ефіопської церкви) і тигріні (одна з офіційних мов Еритреї).

Деякі ЗМІ та правозахисні організації, в тому числі Комітет з проблем прав людини в Еритреї, стверджують, що саме Діметрос вплинув на зміщення з посади патріарха Антонія.

В офіційному листі єпископів говориться, що діяльність Антонія останнім часом дала церкві зрозуміти, що "його каяття не щире", тому прийняли рішення відлучити його від церкви.

"Його ім'я більше ніколи не згадуватимуть [на службах]. Ті, хто його згадуватимуть, будуть суворо покарані", - йдеться в листі.

Лист підписали п'ятеро з шести найвпливовіших єпископів країни. Чому підпису одного з них немає, поки не ясно.

Попри те, що Антоній відлучений від церкви, єпископи пообіцяли залишити йому можливість проживати на території церкви.

Еритрея отримала незалежність у 1993 році. З того часу на посаді президента беззмінно перебуває Ісайяс Афеверкі.

Його нерідко критикують за репресивні методи правління, але є й ті, хто всіляко це заперечує.

З 2002 року в країні законом дозволені тільки чотири релігії. Крім православ'я в Еритреї також можна сповідувати іслам, протестантизм (Лютеранська церква) і католицизм (Римо-католицька церква).

У червні представники католицької церкви заявили, що уряд закрив усі їхні медичні центри, після того як церква закликала зупинити хвилю еміграції в Європу.

За даними Pew Research Centre, у 2017 році Еритрея зайняла сьоме місце в списку країн світу, де уряд накладає найвищі обмеження на релігію.

Серед держав з найбільшою кількістю законів, що обмежують релігійну свободу, Еритрея опинилася на першому місці у світі.

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