Копирайт изображения Comune Venezia Image caption Туристів оштрафували на 950 євро

Поліція Венеції оштрафувала двох німецьких туристів, яких спіймали за приготуванням кави на сходах мосту Ріальто.

Подорожніх, віком 32 та 35 років, оштрафували загалом на 950 євро за те, що вони готували каву на туристичній плитці. Їх також попросили залишити межі міста.

Венеція нещодавно розширила перелік правопорушень у сфері громадського порядку — віднісши до них пікніки у певних зонах та прогулянки без сорочок у громадських місцях.

Щороку місто відвідує близько 30 мільйонів туристів.

Туристів з Берліна помітили за приготуванням кави біля підніжжя мосту Ріальто — найстарішого з чотирьох мостів на Гранд-каналі. Поліції про них повідомив перехожий.

Мер міста Луїджі Бругнаро сказав: "Венецію необхідно поважати й ті неввічливі люди, які приїжджають сюди та роблять те, що вони хочуть, повинні розуміти це. Завдяки місцевій поліції, вони будуть покарані й виставлені за межі міста".

Копирайт изображения Comune Venezia Image caption Пару з Німеччини попросили залишити Венецію

Місцева влада пообіцяла передавати інформацію про порушників до посольств їхніх рідних країн.

Венеціанці давно скаржаться на масовий туризм у місті.

У грудні минулого року місто отримало дозвіл на введення податку в розмірі до 10 євро для туристів, які прибувають до Венеції на короткий період часу.

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