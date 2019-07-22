Копирайт изображения BECCA LOUISE HILL Image caption Власники Гізмо кажуть, що він був маленьким чіхуахуа

У Британії мартин (морська чайка) поцупив чихуахуа, домашнього улюбленця на прізвисько Гізмо.

Як розповіла власниця собаки Бекка Луїс Гілл, мартин підлетів і схопив Гізмо за загривок у місті Пейнтон, графство Девон, у Великій Британії.

Її партнер спробував схопити собаку за задні лапи, щоб вберегти, але безуспішно.

Чотирирічний Гізмо був маленьким коричневим псом, що важив близько 2 кг.

Як розповів орнітолог Пітер Рок програмі BBC Radio 4, мартини справді здатні хапати маленьких тварин.

"Один з моїх малючків"

24-річна місс Гілл розповіла, що її партнер перебував із Гізмо біля будинку вдень у неділю.

Вона розповіла: "Мартин підлетів і схопив собаку за загривок".

"Мій партнер намагався схопити пса за задні лапи, але він був не таким високим, і мартин полетів геть", - сказала жінка.

За її словами, з того часу Гізмо не бачили.

Власниця собаки каже, що шукатиме його, поки не знайде.

"Це зовсім недобре, що один з моїх малючків зник", - жаліється місс Гілл.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Мартини справді можуть хапати маленьких тварин, кажуть орнітологи

Орнітолог Пітер Рок з Бристольського університету розповів: "Якщо у вас дуже маленький песик, раджу не залишати його у дворі без нагляду… Він цілком може стати чиїмось обідом".

Тоні Вайтгед з Королівської спілки захисту птахів каже, що, можливо, собака міг натрапити на молодого сріблястого мартина, якого кинулися захищати батьки. Або ж це було "просто хижацтво".

Він каже, що такі речі трапляються з собаками нечасто, але порадив власникам маленьких тварин тримати своїх улюбленців під наглядом.

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