Закадровий сміх робить жарти смішними - дослідження

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Закадровий сміх робить жарти смішнішими - навіть якщо вони є відверто невдалими.

Про це йдеться у новому дослідженні вчених з Університетського коледжу Лондона. Робота оприлюднена в науковому журналі Current Biology.

В рамках експерименту дослідники склали список із 40 жартів, серед яких були як ті, що, на їхню думку, є смішними, так і ті, які вони розцінили як невдалі.

Згодом 70 добровольцям вмикали аудіозаписи цих жартів, прочитаних професійним коміком, у трьох версіях: звичайній і з двома варіантами закадрового сміху - щирого і нещирого.

В результаті з'ясувалося, що жарти, які супроводжуються закадровим сміхом, видавалися добровольцям смішнішими.

При цьому такий ефект дослідники спостерігали як у випадку з вдалими, так і з невдалими жартами.

Найвище учасники експерименту оцінювали жарти, що супроводжувалися щирим сміхом.

Одна із авторок дослідження, професор Софі Скотт, каже: "Історично склалося так, що програми на телебаченні та радіо спершу записувалися в студії, за присутності живої аудиторії".

"Це дозволяло глядачам і слухачам відчувати себе частиною цих шоу".

"Але оскільки реакція аудиторії була природньою, окремі комедійні програми, що виявлялися не надто смішними, сміху не викликали - так продюсери почали накладати на програми закадровий сміх, щоб заохотити глядачів до потрібної реакції".

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