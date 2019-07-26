У Франції знайшли велетенську кістку динозавра

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Вчені знайшли гігантську кістку динозавра на південному заході Франції на ділянці, де скам'янілості знаходять протягом вже понад десять років.

Стегнову кістку довжиною понад два метри знайшли неподалік містечка Анжак. Вважається, що вона належала завроподу, травоїдному динозавру з довгою шиєю та хвостом.

Завроподи, поширені наприкінці юрського періоду, були одними з найбільших наземних тварин, які коли-небудь існували.

Палеонтологи заявили, що вражені станом збереження кістки.

"Ми бачимо рештки м'язів і сухожиль, а також шрами", - розповів Роні Аллейн з Національного історичного музею Парижа виданню "Le Parisien".

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"Це рідкість для великих фрагментів, які, як правило, обвалюються самі на себе і розпадаються на фрагменти".

Наскільки великим був власник цієї кістки?

Динозавр, якому належала кістка, жив понад 140 мільйонів років тому й важив від 40 до 50 тонн, повідомив Reuters Роні Аллейн.

Стегнова кістка завропода, знайдена на цьому ж місці у 2010 році, була 2,2 м завдовжки і важила 500 кг, повідомляє місцева газета La Charente Libre.

Кістка винятково добре збереглася.

Очікується, що знайдена цього тижня стегнова кістка важитиме приблизно стільки ж, коли її остаточно піднімуть з місця проведення розкопок. Аби підняти кістку, знадобиться близько тижня часу і кран.

Що ще знаходять в Анжаку?

Близько 70 вчених цього літа працюють на місці розкопок посеред виноградників району Шаранта, поблизу міста Коньяк.

З 2010 року тут знайшли понад 7 500 скам'янілостей, які належали принаймні 40 видам. Такі багаті знахідки зробили колишнє болото одним з найважливіших подібних об'єктів у Європі.

Серед інших тут знаходили кістки стегозавра і цілого стада страусових динозаврів (Ornithomimosauria), повідомляє Le Parisien.

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