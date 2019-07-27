Борис Джонсон хоче завести собаку на Даунінг-стріт. А як же кіт Ларрі?

Копирайт изображения AFP Image caption До собак у резиденції на Даунінг-стріт кіт Ларрі ставиться насторожено

Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує завести в резиденції на Даунінг-стріт собаку, повідомляють британські ЗМІ. При цьому поки незрозуміло, як собака буде уживатися під одним дахом з котом Ларрі, який мешкає в резиденції.

За даними газети Daily Telegraph, рішення завести собаку Джонсон прийняв разом зі своєю подругою Керрі Саймондс. Пара, судячи з усього, роздумує над тим, аби взяти собаку з притулку.

Як повідомляє газета Daily Mirror з посиланням на джерела, про свої плани Джонсон розповів співробітникам резиденції відразу після того, як обійняв посаду прем'єра. За даними агентства Reuters, працівники зустріли ці плани з ентузіазмом.

Як розповіло агентству джерело на Даунінг-стріт, остаточне рішення з цього приводу ще не прийняте. "Можете розглядати це як довгостроковий проєкт", - сказав співрозмовник.

Він також відмовився коментувати питання про те, як новий компаньйон прем'єра буде уживатися з котом Ларрі, постійним мешканцем резиденції, який пережив уже двох прем'єрів - Девіда Кемерона і Терезу Мей.

Копирайт изображения NurPhoto Image caption Кота Ларрі у 2011 році взяли з притулку для собак і кішок у лондонському районі Баттерсі

Коту Ларрі - 12 років. У 2011 році тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон взяв чотирирічного кота з притулку для собак і кішок в лондонському районі Баттерсі.

До притулку Ларрі був бродячим котом. На вулиці він прекрасно навчився ловлі мишей, проте, як повідомляла британська преса, в резиденції він це заняття закинув.

Ларрі постійно сварився з котом Палмерстоном, який живе по сусідству, у міністерстві закордонних справ. У жовтні 2016 року охороні навіть довелося рятувати Палмерстона під час поєдинку з Ларрі.

Якщо з Кемероном, який взяв його з притулку, у Ларрі склалися хороші стосунки, то з Терезою Мей кіт поводився набагато спокійніше.

У 2016 році в інтерв'ю газеті Sunday Times Мей зізналася, що їй дуже приємно бачити Ларрі, але дала зрозуміти, що їй більше подобаються собаки.

Однак завести собаку на Даунінг-стріт вона все ж не наважилася.

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