Кит ковтає морського лева: як вдалось зробити унікальне фото

Копирайт изображения Chase Dekker

Чейз Декер вважає, що зробив першу у світі фотографію, на якій закарбував момент, як кит "ковтає" морського лева.

22-річний фотограф дикої природи та морський біолог вивів човен зі спостерігачами за китами у бухту Монтерей, штат Каліфорнія, 22 липня. Саме там і сталася ця непересічна подія.

"Це була не дуже велика група, лише три горбатих кити і близько двох сотень морських левів", - розповів пан Деккер програмі Newsbeat на Radio 1.

"Раніше ми бачили аж до 100 китів із 3000 морськими левами - ось тоді було справжнє божевілля", - додав він.

Тварини харчувалися анчоусами, коли в роті у кита опинилось дещо більше, аніж він, напевно, очікував.

"Ми довго спостерігали за тим, як вони їдять, аж потім відбулась ця подія - я вважаю, що таке буває раз на все життя - і я досі не можу в це повірити", - каже фотограф.

"У мене була лише частка секунди, поки кит піднімався, щоб зрозуміти, що зверху на киті знаходиться морський лев, перш ніж зняти це", - пригадує він.

Копирайт изображения Chase Dekker Image caption Ми не впевнені, хто здивувався більше - кит, морський лев чи Чейз

Чейз "більш ніж на 100% впевнений", що після того, як морський лев опинився у китовому роті, йому вдалося спокійно уплисти геть.

Горбаті кити не мають зубів - лише пластини китового вусу зі щетинками у роті. Вони є так званими біофільтратами, які за допомогою щетинок відфільтровують з води їжу - і морські леви до цієї їжі явно не належать.

Як правило, ковток кита триває менше п'яти секунд, але цього разу, як каже Чейз, він повільно опускався з відкритим ротом протягом 15 секунд, даючи морському леву достатньо часу для того, щоб упливти.

"Кит так і не зімкнув щелепи навколо морського лева, тож він навряд чи зазнав шкоди. Дуже перелякався, я впевнений, але лишився неушкодженим", - каже пан Деккер.

Чейз говорить, що хижаки в морі - такі як кити, морські леви, дельфіни та акули - еволюціонували таким чином, щоб разом полювати на косяки риб. Тож він вважає, що потрапити до китового рота - рідкісний досвід для будь-якого підводного мисливця. Хвилюватися варто хіба що невеличким рибкам.

Копирайт изображения Chase Dekker Image caption Чейз каже, що йому першому у світі вдалось зробити фото, на якому кит ковтає морського лева

Коли ми спілкувалися із Чейзом, він як раз збирався до Тонги разом із групою туристів - щоб поплавати із горбатими китами. І він запевнив, що опинитися в роті у кита вони не ризикують.

"Ми плаваємо з горбатими китами, але там, де вони розмножуться, а не годуються, - каже він. - Вони взагалі там майже не відкривають рота".

Плавцям не потрібно хвилюватися щодо китів, які знаходяться під ними - але вони повинні стежити за тим, що відбувається вгорі. Справа в тому, що кити можуть вистрибувати з води, і коли вони пірнають біля човна, це досить моторошно, каже пан Деккер.

"Але я ніколи навіть не наблизився до того, аби пережити досвід Йони (біблійний пророк Йона, якого проковтнув кит. - Ред.)", - сміється він.

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