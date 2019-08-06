Image caption Террі Брез'єру мали вколоти ін'єкцію ботоксу в сечовий міхур, натомість зробили обрізання

У лікарні британського міста Лестер пацієнту замість операції на сечовому міхурі помилково зробили обрізання, за що він отримав компенсацію у 20 тис. фунтів (понад 24 тисячі доларів).

Влітку минулого року Террі Брез'єр приїхав в лестерську лікарню, де йому мали вколоти ін'єкцію ботоксу в сечовий міхур.

Але щось пішло не так, і після процедури лікарі сказали Брез'єру: "Вибачте, але ми вам зробили обрізання".

Лікарня також принесла "щирі і глибокі вибачення".

70-річний чоловік розповів, що про те, що сталося йому розповіли не відразу, а через дві години після операції, на що він відповів: "Ой, правда?"

"Що ще я міг сказати? Я був ошелешений. Я не міг повірити в те, що мені говорили", - сказав він.

Інцидент назвали медичною помилкою, яка не мала статися. За даними місцевого сайту Local Democracy Reporting Service, всього у цій лікарні в Лестері у 2018 році припустилися восьми помилок.

Потерпілий вирішив звернутися до суду після того, як лікарня надіслала йому листа, в якому визнала, що перед операцією не була проведена необхідна перевірка.

Пан Брез'єр розповів: "В цьому є щось веселе, але не будемо забувати і про серйозне. З кимось могло статися і дещо гірше. Наприклад, ампутували б не ту частину тіла. Такого не повинно відбуватися, і я не хочу, щоб подібне трапилося знову. Ти приїжджаєш до лікарні, довіряєш людям, не чекаєш, що будуть помилки - і особливо такі".

Головний лікар Ендрю Фурлонг заявив: "Ми дуже серйозно ставимося до подібних інцидентів. Було проведено ретельне розслідування, щоб зробити висновки і зробити все можливе, щоб надалі не допустити повторення подібного. Хоча гроші не зможуть виправити те, що трапилося, але, ми сподіваємося, ця сума стане якоюсь компенсацією".

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