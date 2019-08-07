Доісторичні папуги сягали метра. Науковці знайшли рештки

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У Новій Зеландії палеонтологи знайшли рештки величезного стародавнього папуги, який жив 19 мільйонів років тому і був майже метр у висоту.

Кістки птаха виявили поблизу міста Сент-Батанс, що на південному сході Нової Зеландії.

Вага і розмір папуги дають підстави припускати, що він не міг літати і був хижаком, на відміну від інших птахів тих часів.

Результати дослідження опублікували у журналі Biology Letters.

Птах важив 7 кг, і був у кілька разів важчий за попереднього рекордсмена - папугу какапо.

"Ніхто ніколи раніше не зустрічав слідів папуг такого розміру", - заявив ВВС професор Тревор Ворті, палеонтолог з університету Фліндерса в Австралії та автор дослідження. - Ця знахідка - дуже важлива".

Палеонтологи назвали гігантського папугу Гераклом (Heracles inexpectatus), щоб підкреслити його розміри і міць.

Спочатку науковці думали, що кістки птаха належали орлу або предку качки.

Його рештки зберігалися протягом 11 років, і лише на початку цього року палеонтологи зробили повторний аналіз.

Професор Ворті розповів, що один з його учнів випадково натрапив на кістки папуги в його лабораторії під час дослідницького проєкту.

Копирайт изображения PA Media Image caption Стародавній папуга сягав мало не до поясу сучасній людини і важив 7 кг

Ще один палеонтолог Майк Арчер сказав, що папуга мав масивний дзьоб, який дозволяв видобувати їжу з важкодоступних місць і харчуватися іншими птахами.

"Оскільки в тій місцевості не було хижаків, малоймовірно, що папуга був агресивним, - сказав професор Worthy BBC. - Він, ймовірно, сидів на землі, ходив і харчувався здебільшого насінням і горіхами", - сказав він.

Пол Скофілд, старший куратор природознавства в Кентерберійському музеї, заявив AFP, що дослідники "переконані, що папуга не міг літати".

Нову Зеландію вважають домівкою гігантських вимерлих птахів. Колись тут мешкав найбільший птах сучасності - моа, висота якого становила 3,6 метра.

"Однак до останнього часу дослідникам не вдавалося знайти докази існування такого великого папуги - ні в Новій Зеландії, ні будь-де на планеті", - сказав професор Ворті.

"Розкопки тривають протягом 20 років, і щороку ми знаходимо нових птахів і тварин... без сумніву, у цьому найцікавішому родовищі є багато інших несподіваних видів, які нам ще належить виявити".

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