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Коли на Всепольську олімпіаду дитячих пожежних команд прибула команда містечка Мейсце-Оджаньське, що складається тільки з дівчаток, в організаторів виникли питання: професія пожежника більше популярна серед хлопчиків, вони переважали в усіх інших командах.

На це представники делегації містечка відповіли організаторам, що хлопчики в їхньому місті просто не народжуються. "Ну, тобто взагалі, і протягом ось вже десяти років", - пояснили вони, помітивши здивування в очах членів оргкомітету.

Так цей дивний факт став надбанням польської громадськості. До містечка, яке правильніше було б назвати селом - в ньому лише 96 будинків, - почали прибувати журналісти і знімальні групи. А незабаром феноменом Мейсце-Оджаньське зацікавилися і закордонні ЗМІ.

Газета New York Times присвятила новині (якщо так можна назвати статистичну аномалію з десятирічною історією) докладну статтю. У ній розповідається, що жителі містечка навчилися ставитися до дивовижного природного явища філософськи і змирилися з ним.

Копирайт изображения MDP i OSP Miejsce Odrzańskie Image caption На загальнонаціональний конкурс дитячих пожежних бригад у складі команди Мейсце-Оджаньське приїхали лише дівчата

За словами місцевих жителів, кількість новонароджених хлопчиків в Мейсце-Оджаньське завжди було аномально низькою. Старожили розповідають, що і раніше дівчатам у пошуках майбутніх чоловіків часто доводилося відправлятися в сусідні міста.

В останні ж 10 років ситуація і зовсім погіршилася: хлопчики не народжуються взагалі.

"Пожежники, водії тракторів, голова управи - усі жінки. Це в Мейсце-Оджаньське. Майже 10 років тут не народжуються хлопчики. І це попри обіцяну нагороду від мера" - коментує ситуацію у Twitter журналіст Міхал Дзенінскі з радіо ZET NEWS.

Мер Чісека - більшої адміністративної одиниці, до складу якої входить Мейсце-Оджаньське, Раймунд Фрішко - пообіцяв винагороду місцевій парі, у якої народиться хлопчик.

Якою є винагорода, не уточнюється. Але в будь-якому випадку, поки вона залишається в руках мера, який розпорядився ретельно вивчити місцеві архівні метричні книги, щоб з'ясувати, якими були справи з гендерним балансом у минулому.

Результати підтвердили слова старожилів - хлопчиків тут завжди було дуже мало. Пояснення цьому немає. Поки ж, за словами Фрішко, йому дзвонять лікарі з усієї Польщі та діляться порадами, що потрібно робити, щоб зачати хлопчика.

Більшість з них сходяться на думці, що справа в раціоні, якого дотримуються місцеві жителі, і рекомендують включати в нього більше продуктів, багатих кальцієм.

Професор Рафаль Плоскі з департаменту генетики Варшавського медичного університету також вважає, що не зайвим було б перевірити родинні зв'язки жителів містечка - можливо, дуже далекі.

Разом з тим він погоджується, що для розуміння причин феномену необхідно вивчати умови життя в цьому місці, в тому числі і дієту, якої дотримується місцеве населення.

Можливо, втім, що ніякого феномена не існує.

Як і безліч польських сіл, в останні роки Мейсце-Оджаньське стрімко порожніє. Зараз в ньому проживає лише 272 людини, хоча ще 70 років тому місцеве населення становило 1200 жителів.

За останні 10 років тут з'явилися на світ лише 12 немовлят. Можливо, той факт, що всі вони дівчатка, цілком укладається в нормальну статистичну похибку?

"Не знаю, що у нас тут не так з кальцієм, - сміється мер Фрішко. - Але є у мене ще одна порада - з гірських районів Польщі: по тамтешньому повір'ю, хочеш зачати хлопчика - поклади під ліжко сокиру".

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