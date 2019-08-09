Копирайт изображения Getty Images Image caption Актор Денні Трехо після порятунку дитини закликав водіїв бути пильними на дорогах

Голлівудського актора Денні Трехо назвали героєм у реальному житті за допомогу у порятунку дитини з автомобіля, який перекинувся внаслідок ДТП у Лос-Анджелесі.

Актор повідомив, що побачив, як один водій поїхав на червоне світло та врізався в інший автомобіль із жінкою та дитиною всередині, який від удару перекинувся.

Потім зірка фільму "Мачете" врятував з перекинутого автомобіля дитину за допомогою жінки, що проходила повз.

"Вона... розстебнула ремінь безпеки, і я витягнув дитину з іншого боку", - сказав він.

В інтерв'ю про інцидент на своїй сторінці в Instagram 75-річний актор закликав водіїв "бути пильними" на дорогах.

Він повідомив, що спочатку сам намагався проповзти через вікно машини, але не зміг витягти дитину.

Тоді на допомогу йому прийшла жінка, яка назвала себе Монікою Джексон. Актор розповів, що вона залізла в авто і розстебнула ремінь безпеки, що дозволило йому безпечно витягти дитину.

І пан Трехо, і жінка, яка допомогала йому, повідомили, що жінка в перекинутому автомобілі, ймовірно, отримала поранення, і просила їх врятувати дитину.

"Їй було боляче, але все, що вона казала: "Заберіть мою дитину. Заберіть мою дитину", - сказала пані Джексон.

Департамент поліції Лос-Анджелеса підтвердив американським ЗМІ, що актор був на місці аварії.

Місцевий телеканал KABC-TV повідомив, що в аварії ніхто не отримав серйозних поранень, проте трьох людей доставили до лікарні для медичного обстеження.

Денні Трехо знявся у багатьох голлівудських фільмах, часто граючи роль лиходія. Він став відомий завдяки ролям у фільмах "Мачете", "Дітях шпигунів", "Від заходу до світанку".

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