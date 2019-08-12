Пінгвіни-геї у Берліні "всиновили" покинуте яйце

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Двоє самців пінгвінів у Берлінському зоопарку доглядають за покинутим яйцем з липня, сподіваючись стати батьками.

Одностатева пара, Скіпер і Пінг, дуже хочуть мати своє пташеня - і навіть "намагалися висиджувати рибу та камені", розповів речник зоопарку Максиміліан Ягер газеті Berliner Zeitung.

За його словами, двоє королівських пінгвінів "всиновили" яйце, яке покинула єдина самка цього виду у зоопарку, і "поводяться як зразкові батьки, по черзі гріючи яйце", поклавши його на ноги під складки шкіри на животі.

Наразі вони роблять усе можливе, щоб захистити свою дорогоцінність від заздрісних суперників - після невеличкого заохочення своїх доглядачів.

"Знали, що робити"

"Нам просто треба було покласти яйце на лапи одному з хлопців, і він уже знав, що робити", - каже доглядач Норберт Замель.

Єдина самка з групи шести королівських пінгвінів останнім часом не проявляла великого інтересу до своїх яєць, і у зоопарку не було пташенят з 2002 року.

"Було б чудового, якби вдалося його успішно висидіти", - сказав пан Замель таблоїду BZ.

Десятирічна пара переїхала до Берліна з гамбурзького зоопарку Хагенбек у квітні, і відтоді нерозлучна.

Геї-пінгвіни обох статей - не новина, і зустрічаються як у дикій природі, так і в неволі.

Пінгвіни з Лондонського зоопарку цього року приєдналися до місцевого прайду, а в акваріумі Dingle Oceanworld в Ірландії пінгвіни-геї навіть становлять більшість - 8 із 14.

Але Скіперу та Пінгу зітхати з полегшенням ще зарано. "Справа в тому, що ми не знаємо, чи було яйце запліднене", - каже Максиміліан Ягер.

Якщо їм пощастить, Берлінський зоопарк вітатиме своє перше пташеня, висиджене одностатевою парою, на початку вересня.

Репортаж Мартіна Моргана

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