Копирайт изображения Olaf Wagner/ullstein bild via Getty Images Image caption Вулиця Курфюрстенштрассе є основним центром вуличної проституції у Берліні. Мер місцевого округу пропонує перенести її у закритий аеропорт

Берлінський аеропорт Темпельхоф, який припинив обслуговування авіарейсів у 2008 році і є місцем для організації публічних заходів, можливо, незабаром буде приймати чоловіків, охочих скористатися послугами повій в салоні власного автомобіля.

З такою пропозицією виступив мер берлінського округу Мітте Стефан фон Дассель. Чиновник, який представляє партію зелених, має намір боротися з проституцією на вулиці Курфюрстенштрассе. Вона вважається основним місцем проживання секс-працівниць в Берліні, чимось нагадуючи квартал червоних ліхтарів в Амстердамі.

Місцеві жителі вже давно закликають владу вплинути на ситуацію.

"Місцеві жителі і представники бізнесу протягом багатьох років закликають заборонити вуличну проституцію", - йдеться у заяві мера округу.

Відзначається, що міський сенат відмовляється запроваджувати обмеження на цей рід занять, оскільки побоюється погіршення загальної ситуації.

За словами мера, на Курфюрстенштрассе клієнти прагнуть отримати сексуальні послуги за такою низькою ціною, що повії змушені обслуговувати максимальне число людей, щоб отримати мінімальний дохід.

Також він зазначає, що більшість секс-працівниць - це емігрантки зі Східної та Південно-Східної Європи.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аеропорт Темпельхоф закрився 2008 року

Фон Дассель вважає, що заборона проституції на Курфюрстенштрассе та її перенесення в район колишнього аеропорту убезпечить секс-працівниць. Він пропонує побудувати там комплекс, який матиме невеликі криті бокси, в які клієнти зможуть заїжджати у своїх автомобілях.

Не всі підтримують цю ідею. Місцева мешканка Сара Тіба розповіла CNN, що проституція завжди була невіднятною частиною Берліна.

"Мені здається, її переносять в місце, де вона буде створювати менше незручностей для багатих. Хай вже краще вони стоять на перехрестях, ніж будуть в умовах, де їх не видно. Чоловіків, які до них приходили, були чудово помітні, тому було відчуття контролю. Але, коли жінок не можливо буде побачити, можливо, це позначиться на їхній безпеці", - вважає вона.

Копирайт изображения HENNING KAISER/AFP/Getty Image Image caption Комплекс для проституції раніше відкрили у Кельні, у 2001 році

Бокси для сексу вперше з'явилися в голландському Утрехті у середині 1980-х років, після чого вони почали відкриватися і в інших європейських містах.

Подібний комплекс з'явився в німецькому місті Кельн у 2001 році, а згодом в Ессені, Бонні і Цюриху. Вони відрізняються високими заходами безпеки, зокрема, там є камери спостереження на території і "кнопки паніки" у кожному боксі.

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