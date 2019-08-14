Політик виклав фото "підкорення гори". Йому не вірять, і ось чому
Французького політика звинуватили в публікації неправдивого фото і жартують над його нібито невдалою спробою обманути інтернет-користувачів.
На знімку, про який йде мова, Ерік Воерт, який колись працював міністром в уряді президента Ніколя Саркозі (2007-2012), показано, як політик нібито забирається на гору в Альпах, тримаючи в руках льодоруб.
Фотографія стала вірусною, і чимало користувачів переконані: насправді Воерт позує в горизонтальному положенні, а фото навмисно зробили під таким ракурсом, щоб зімітувати підйом на круту гору.
Сам політик продовжує запевняти: фото справжнє. Втім, вірять його словам не всі.
Одні користувачі звертають увагу на силуети двох людей, яких можна розгледіти на задньому плані знімку - вони стоять в такому положенні, ніби ніякого крутого підйому насправді немає.
По-друге, застібка на куртці політика, судячи з фото, повисла в напрямку поверхні гори. Хоча під час справжнього підйому такого статися просто не могло - хоча б з огляду на закони гравітації.
Ось, як фото Еріка Воерта мало б виглядати за умови, якби закони гравітації на ньому були б дотримані.
По-третє, альпіністські мотузки на фото чомусь не висять, а лежать на поверхні "гори", звертають увагу коментатори в соцмережах.
Чимало користувачів використали ситуацію із фото, щоб висловити своє ставлення до політиків.
"Навіть на відпочинку вони брешуть. Це їхнє друге нутро", - пише один користувач Twitter.
Інший уточнює: "Друге нутро? Ні, ні. Перше".
Публікація Еріка Воерта вже зібрала понад 4 тисячі коментарів. Користувачі жартують, публікують меми і короткі анімації, які висміюють політика.
Проте сам Воерт і надалі наполягає, що фото справжнє. На своїй сторінці у Facebook він навіть виклав коментар гіда, який супроводжував політика, і той підтвердив, що пан Воерт - "чудовий альпініст".
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