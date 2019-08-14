Копирайт изображения The Royal Mint/PA Media Image caption На одній з монет Паддінгтон позує на тлі лондонського Тауера

У Британії з'явилася монета номіналом 50 пенсів нового дизайну - з ведмедиком Паддінгтоном. Це невелика сума - приблизно 15 гривень - і її, ймовірно, не вистачить, навіть щоб купити собі невелику банку меду або джему.

Королівський монетний двір випустив два різновиди монети з популярним дитячим героєм - з зображеннями Тауера і собору Святого Павла.

У вівторок вони з'явилися у Музеї монетного двору в шотландському місті Ллантрісант. Найближчим часом монета надійде в обіг.

Випуск монети присвячений 60-річчю появи ведмедика Паддінгтона.

Перша книга про Паддінгтона побачила світ у жовтні 1958 року, а історії його пригод стали справжньою класикою дитячої літератури.

У минулому році монетний двір вже карбував 50-пенсові монети із зображенням ведмедика. На них були зображені інші лондонські визначні пам'ятки - вокзал Паддінгтон, на честь якого був названий книжковий герой, і королівські гвардійці біля Букінгемського палацу.

Тепер цей перелік поповнився ще двома популярними лондонськими місцями.

Копирайт изображения The Royal Mint/PA Media Image caption На іншій монеті ведмедик знімає капелюх на тлі собору Святого Павла

"В минулому році монети з улюбленим ведмедиком користувалися величезною популярністю, і ми вирішили, що пригоди Паддінгтона в Лондоні на британських монетах повинні тривати, - говорить співробітник монетного двору Нікола Ховелл.

"Ведмедик Паддінгтон став невід'ємною частиною британської популярної культури, і його люблять люди різного віку, які, без сумніву, будуть роздивлятися монети, які вони отримали як решту", - додав він.

Крім Паддінгтона, монети у 50 пенсів бувають й інших дизайнів. У цьому році на них з'являлися дитячий персонаж книг Груффало, а на честь Стівена Гокінга випустили монету з чорною дірою.

Монети з Паддінгтоном незабаром надійдуть в обіг, проте монетний двір також випустить обмежену серію монет для колекціонерів. Один такий екземпляр коштуватиме 10 фунтів (300 гривень), а золота монета буде коштувати 850 фунтів (майже 26 000 гривень).

Зрозуміло, що, купивши таку дорогу монету, батьки супроводжуватимуть її запискою: "Будь ласка, подбай про цю монету" (аналогічна записка була у Паддінгтона на початку його пригод).

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