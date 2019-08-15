"Цей автобус пропагує гомосексуалізм". Водій відмовився везти пасажирів
Водія у Британії відсторонили після того, як він нібито відмовився керувати автобусом, на якому були розміщені матеріали на підтримку Прайду.
Повідомляють, що він заявив пасажирам: "Цей автобус пропагує гомосексуалізм, і я відмовляюся керувати ним".
Автобус мав номери кольорів веселки, що є відсиланням до кольорів прапорів Прайду.
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Транспортна компанія заявила, що чоловіка відсторонили від роботи й щодо нього ведеться службове розслідування.
Компанія також каже, що пишається своїми цінностями, які "підтримують різноманіття та інклюзію, а також підтримує Прайд у Норвічі з 2017 року".
Наприклад, у своєму Twitter компанія писала, що не може дочекатись проведення Прайду та вже підготувала свої номери кольорів веселки.
"Ми дуже хочемо, щоб усі клієнти будь-якого походження та сексуальної орієнтації почувалися комфортно, користуючись нашими послугами", - йдеться в повідомленні.
"Як компанія, ми не схвалюємо поведінку наших водіїв, яка не підтримує цю точку зору. Водія, причетного до цього інциденту, відсторонено, і триває повне розслідування".
Організатори місцевого Прайду позитивно оцінили готовність транспортної компанії реагувати на скарги клієнтів, щодо невідповідної поведінки працівників.
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