ЗМІ писали про дівчину, яка твітила з холодильника. Можливо, це фейк
Останніми днями десятки українських та іноземних ЗМІ розповіли історію дівчинки на ім'я Дороті, якій мама заборонила користуватися гаджетами, а та почала публікувати твіти з інших пристроїв - зокрема, з "розумного" холодильника. Але є підстави вважати, що вся ця історія - лише фейк, на який повелися і журналісти, і читачі.
Історія, розказана ЗМІ, починалася так: на початку серпня 15-річну користувачку Twitter покарала мама, яка відібрала в неї мобільний телефон і заборонила користуватися гаджетами.
Але дівчинка не розгубилася: вона все ж змогла продовжити користуватися Twitter, використовуючи для цього менш очевидні пристрої.
Спочатку вона залишила публікацію в соцмережі за допомогою портативної ігрової консолі Nintendo 3DS, пізніше - з консолі Wii U.
Боротьба Дороті за право користуватися інтернетом прикула до неї увагу багатьох користувачів, а компанія Twitter навіть написала у своєму акаунті хештег #FreeDorothy ("Свободу Дороті").
Справжню вірусну популярність публікації дівчини здобули тоді, коли вона нібито оприлюднила черговий твіт за допомогою "розумного" холодильника LG.
"Я не знаю, чи буде це опубліковано. Я розмовляю зі своїм холодильником, чорт забирай. Мама знову забрала мої гаджети", - написала Дороті.
Ця публікація вже набрала тисячі лайків і репостів. Написати про боротьбу дівчинки за право на інтернет встигли чимало провідних ЗМІ.
Що з цим не так?
Більшість ЗМІ не піддали історію Дороті сумніву, і як аргумент її достовірності наводили технічні дані твіту, в яких йшлося про те, що остання публікація дійсно була зроблена з пристрою LG Smart Refrigerator.
Проте, окрім користувачів, які в коментарях захоплювалися винахідливістю дівчинки, знайшлися й ті, хто в правдивість її слів не повірив.
За їхніми словами, підробити технічні дані твіту не так вже й складно: на сайті Reddit навіть є коротка інструкція, як це зробити. Завдяки кільком маніпуляціям користувачі можуть підмінити ім'я пристрою, з якого публікується твіт, на будь-яке.
Як зазначає Buzzfeed News, на початку року деякі користувачі вже використовували цей прийом: один із них, приміром, жартома оприлюднив публікацію, зроблену з пристрою Gucci SmartToilet ("Розумний унітаз Gucci").
Журналіст Buzzfeed News спробував так само підмінити ім'я пристрою і за тим же принципом оприлюднив твіт з BuzzFeed Smart Fridge ("Розумний холодильник BuzzFeed").
Представник компанії LG підтвердив виданню, що на жоден із їхніх холодильників додаток Twitter не встановлено.
На окремих моделях холодильників є веб-браузер, з якого користувач гіпотетично може зайти у Twiiter і залишити публікацію - але навіть в такому випадку у технічних даних йтиметься, що вона зроблена за допомогою веб-клієнта.
Окрім того, BuzzFeed вдалося вступити з дівчиною у переписку - коли її попросили уточнити, з якої саме моделі холодильника вона відправляла свої твіти, вона відповіла, що більше не хоче говорити, а питання журналіста назвала "грубим".
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