ЗМІ писали про дівчину, яка твітила з холодильника. Можливо, це фейк

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Останніми днями десятки українських та іноземних ЗМІ розповіли історію дівчинки на ім'я Дороті, якій мама заборонила користуватися гаджетами, а та почала публікувати твіти з інших пристроїв - зокрема, з "розумного" холодильника. Але є підстави вважати, що вся ця історія - лише фейк, на який повелися і журналісти, і читачі.

Історія, розказана ЗМІ, починалася так: на початку серпня 15-річну користувачку Twitter покарала мама, яка відібрала в неї мобільний телефон і заборонила користуватися гаджетами.

Але дівчинка не розгубилася: вона все ж змогла продовжити користуватися Twitter, використовуючи для цього менш очевидні пристрої.

Спочатку вона залишила публікацію в соцмережі за допомогою портативної ігрової консолі Nintendo 3DS, пізніше - з консолі Wii U.

Боротьба Дороті за право користуватися інтернетом прикула до неї увагу багатьох користувачів, а компанія Twitter навіть написала у своєму акаунті хештег #FreeDorothy ("Свободу Дороті").

Справжню вірусну популярність публікації дівчини здобули тоді, коли вона нібито оприлюднила черговий твіт за допомогою "розумного" холодильника LG.

Копирайт изображения Twitter

"Я не знаю, чи буде це опубліковано. Я розмовляю зі своїм холодильником, чорт забирай. Мама знову забрала мої гаджети", - написала Дороті.

Ця публікація вже набрала тисячі лайків і репостів. Написати про боротьбу дівчинки за право на інтернет встигли чимало провідних ЗМІ.

Що з цим не так?

Більшість ЗМІ не піддали історію Дороті сумніву, і як аргумент її достовірності наводили технічні дані твіту, в яких йшлося про те, що остання публікація дійсно була зроблена з пристрою LG Smart Refrigerator.

Проте, окрім користувачів, які в коментарях захоплювалися винахідливістю дівчинки, знайшлися й ті, хто в правдивість її слів не повірив.

За їхніми словами, підробити технічні дані твіту не так вже й складно: на сайті Reddit навіть є коротка інструкція, як це зробити. Завдяки кільком маніпуляціям користувачі можуть підмінити ім'я пристрою, з якого публікується твіт, на будь-яке.

Як зазначає Buzzfeed News, на початку року деякі користувачі вже використовували цей прийом: один із них, приміром, жартома оприлюднив публікацію, зроблену з пристрою Gucci SmartToilet ("Розумний унітаз Gucci").

Копирайт изображения Twitter

Журналіст Buzzfeed News спробував так само підмінити ім'я пристрою і за тим же принципом оприлюднив твіт з BuzzFeed Smart Fridge ("Розумний холодильник BuzzFeed").

Копирайт изображения Twitter

Представник компанії LG підтвердив виданню, що на жоден із їхніх холодильників додаток Twitter не встановлено.

На окремих моделях холодильників є веб-браузер, з якого користувач гіпотетично може зайти у Twiiter і залишити публікацію - але навіть в такому випадку у технічних даних йтиметься, що вона зроблена за допомогою веб-клієнта.

Окрім того, BuzzFeed вдалося вступити з дівчиною у переписку - коли її попросили уточнити, з якої саме моделі холодильника вона відправляла свої твіти, вона відповіла, що більше не хоче говорити, а питання журналіста назвала "грубим".

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