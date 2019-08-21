Хлопчик вийшов на концерт Foo Fighters і став сенсацією

Копирайт изображения Nikki Hooper Image caption Тейлор Гупер тримає одну з гітар своєї улюбленої групи

П'ятирічний Тейлор Гупер став сенсацією в інтернеті, коли у Белфасті приєднався на сцені до своїх кумирів - групи Foo Fighters.

Маленький рокер танцював на сцені поряд зі своїми кумирами перед 35 000 глядачів.

Непогано як для першого концерту, чи не так?

Ніккі Гупер та її чоловік вже кілька десятиліть є великими шанувальниками американської групи, яку очолює колишній барабанщик Nirvana Дейв Грол.

Вони постійно їздили в місця, де виступала група. Але цього разу концерт був особливий, адже вперше подружжя взяло з собою свого сина.

Тейлора назвали на честь барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокінса, хлопчик теж полюбив їхню музику.

Image caption Тейлор Хокінс грає на барабанах

"Він слухає їх з моменту свого народження - все через те, що я та його тато є великими фанатами", - сказала місіс Гупер, яка живе на півночі Белфаста.

"Ми збиралися на концерт з друзями з усієї Британії і подумали, що буде весело взяти з собою нашого сина".

"Ми зв'язалися з учасниками цієї події, вони сказали, що це не проблема. Але нас попередили, що це буде гучна музична подія, тому ми взяли для Тейлора кілька спеціальних навушників", - розповіла жінка.

"Коли ми приїхали туди, сина всі дуже вітали".

"Малий чувак"

Тейлор приніс із собою плакат ручної роботи, завдяки якому він виділявся з натовпу.

"Люди постійно заохочували нас проходити вперед", - сказала пані Гупер.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дейв Грол - засновник та фронтмен гурту

Лідер гурту помітив цей плакат і прочитав напис на ньому - що Тейлору п'ять років і це його перший концерт.

"Тоді натовп почав кричати "на сцену", і Дейв відреагував: "Приведіть сюди цього малого чувака". Тому так і сталося", - розповідає мати хлопчика

Опинившись на сцені, Тейлор танцював під свої улюблені пісні перед бадьорим натовпом, і тепер він став інтернет-сенсацією.

Копирайт изображения Nikki Hooper Image caption Тейлор за лаштунками, поки триває концерт Foo Fighters

"Це була мить, якою ми, як батьки, пишалися", - розповіла пані Гупер.

"Це був великий момент, і я зовсім не заздрю, адже ці спогади залишаться з Тейлором назавжди".

Однак спогади - не єдине, що залишиться у Тейлора. Коли він пішов за лаштунки, то йому вручили подарунки, серед яких - пуховик та набір барабанних палок Хокінса.

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