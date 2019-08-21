Крокодил Фіделя Кастро покусав в океанаріумі чоловіка

Копирайт изображения EPA Image caption Чоловік виголошував промову в океанаріумі в Стокгольмі, коли його вкусив крокодил

Крокодил, який колись належав кубинському лідеру Фіделю Кастро, покусав 70-річного чоловіка.

Це сталося під час вечірки в океанаріумі Стокгольма.

За даними поліції, рука чоловіка була "на внутрішній стороні захисного скла", де її дістав крокодил.

Це один з двох кубинських крокодилів, що живуть в цьому океанаріумі. Їх у 1970-х роках Фідель Кастро подарував російському космонавту Володимиру Шаталову.

Керівник океанаріуму Йонас Вальстром повідомив шведському таблоїду Aftonbladet, що під час інциденту чоловік саме оголошував промову.

Присутні використали серветки для того, аби зупинити кровотечу, поки чекали приїзду швидкої допомоги.

Тепер спеціалісти проведуть оцінку огорожі, де перебуває тварина, аби переконатися у її безпечності.

"Нічого подібного ніколи раніше не траплялося з цими крокодилами, у нас вони понад 40 років", - сказав пан Вальстром.

В місцевій поліції заявили, що чоловіка "сильно перев'язали", коли на місце події прибули офіцери.

Двох крокодилів, Кастро та Гілларі, Фідель Кастро подарував російському космонавту Володимиру Шаталову в 1978 році. За даними іспанської газети La Vanguardia, пан Шаталов подарував їх Московському зоопарку, коли ті стали занадто великими і небезпечними.

Потім їх передали в океанаріум Стокгольму в 1981 році, оскільки там кращі умови для цих тварин.

У 2015 році Йонас Вальстром особисто відвіз 10 дитинчат крокодилів на Кубу в рамках зусиль острівної держави задля збільшення кількості рідкісних видів.

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