Місто пропонує мільйон євро будь-кому, хто доведе, що його не існує

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Німецький Білефільд обіцяє 1 мільйон євро будь-кому, хто доведе, що цього міста не існує. Організатори конкурсу хочуть таким чином спростувати конспірологічну теорію, відому як Білефельдська змова.

Ця теорія виникла у 1994 році - як жарт над прихильниками теорій змови. Тоді студент на ім'я Ахім Хельд відвідав вечірку і зустрів там гостя, який сказав, що він з Білефільда.

Хельд нічого не знав про існування цього міста і дуже здивувався - так само, як й інші гості. Зрештою хлопець оприлюднив в інтернеті повідомлення про те, що Білефільда насправді не існує.

Вислів став дуже популярним у Німеччині: у 2012 році над містом пожартувала навіть Ангела Меркель, яка також засумнівалася в його існуванні.

Зал, в якому виступала канцлер, тоді вибухнув сміхом, і Меркель додала: "В мене таке враження, що я там колись була… Сподіваюсь, я побуваю там ще раз".

Копирайт изображения bielefeld-marketing.de Image caption Ахім Хельд - автор теорії про те, що Білефільда не існує

Взяти участь в новому конкурсі на 1 мільйон євро можуть виключно повнолітні німці - заявки приймаються до 5 вересня.

Учасники мають надати докази того, що Білефільда не існує представникам компанії Bielefeld Marketing GmbH, яка відповідає за маркетингове просування міста.

Формат подачі заявок ніяк не обмежуються - організатори кажуть, що це можуть бути, приміром, фотографії, відео або текст. Головна умова - "перлини вашої мудрості мають бути неспростовні".

У тому малоймовірному випадку, якщо у конкурсі все ж визначать переможця, 1 мільйон євро йому виділить Bielefeld Marketing GmbH - місцевим платникам податків хвилюватися не варто.

На тлі проведення цього конкурсу активісти екологічної організації Fridays for Future анонсували власний: вони обіцяють так само заплатити мільйон будь-кому, хто на основі наукових даних доведе, що глобального потепління не існує.

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