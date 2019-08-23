Перший день у школі: фото дівчинки стали вірусними

Image caption Коли Люсі запитали, що з нею сталося у школі, вона відповіла: "нічого надзвичайного"

П'ятирічна Люсі з Шотландії стала знаменитістю після того, як її мати опублікували "справді смішні" фотографії доньки у Facebook - перед першим днем у школі та після нього. Користувачі соцмереж перепостили їх тисячі разів.

Люсі, дівчинка з Іст-Ренфрушира, за словами її мати Джилл, "любить бути чистою" і ідеально виглядала перед тим, як відправитися до школи.

Але після дня ігор з подругами, її одяг перетворився у щось хаотичне.

Фотографії зібрали тисячі вподобань після того, як Джилл погодилась дозволити місцевій газеті розмістити їх на своїй сторінці.

"Вона дуже любить школу, і це був її перший день у другому класі початкової школи, тому вона дуже хотіла вдягнути нові речі", - розповідає Джилл.

Коли Джилл побачила "стан" своєї доньки в понеділок вдень, вона запитала, що сталося.

"Нічого надзвичайного", - відповіла Люсі.

"Дива другого класу початкової, - зазначає Джилл. - Викладачі справді хороші, вони активно навчають їх і займаються з ними - тож я вважаю, це було до цього".

"У неї, очевидно, був дійсно веселий день", - додала вона.

Джилл сказала, що їй часто подобається фотографувати "без попередження", оскільки такі фотографії менш "постановочні".

"Я знала, що, якби я попросила її сфотографувати, вона б сказала "ні" через цей безлад. Їй подобається бути чистенькою і і щоб такими ж були речі", - додала вона.

Image caption Гарпер теж виглядала дещо "хаотично" після першого дня у школі

Джилл, мати трьох дітей, надіслала батькові Люсі фотографії після того, як він запитав, як пройшов перший день доньки у школі.

"Він подумав, що це дійсно смішно, тому ми поділилися цим з друзями та родиною у своєму Facebook", - сказала Джилл.

Після цього вони надіслали фотографії до Barrhead News, де сказали, що знімки стали "улюбленим" набором фотографій про повернення до навчання у школі після канікул.

"Я не думаю, що вони зовсім передбачили, як це пошириться", - зазначила Джилл.

За її словами, Люсі "поставилася спокійно" до цього і сказала всім "О, я знаменита".

"Я думаю, що вона ще трохи занадто мала, щоб зрозуміти", - додала Джилл.

Черевик не на ту ногу

Багато батьків відповіли на публікацію власними фотографіями "до і після".

Чотирирічна донька Лори - Гарпер - була "такою схвильованою" у перший день у школі біля їхнього будинку в Броксберні, що переплутала черевики.

"Я сказала їй: "ти переплутала черевики", а вона відповіла: "Але у мене сьогодні був чудовий день, матусю", - розповіла Лора.