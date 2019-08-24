У США зафіксували першу смерть через таємничу хворобу пов'язану з вейпінгом

Копирайт изображения Getty Images

У США офіційно зафіксували першу смерть пацієнта після розвитку важкої легеневої хвороби через вейпінг.

Такий висновок зробили після того, як група експертів провела розслідування випадків незрозумілих легеневих хвороб у США, які могли бути пов'язані з використанням електронних сигарет.

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявив, що у 22 штатах зафіксували 193 потенційні випадки.

За словами експертів, у багатьох випадках причина хвороб — вживання через вейпінг ТГК — головного психоактивного компонента канабісу.

Випадки зафіксували протягом двох місяців між 28 червня та 20 серпня.

Людину, яка загинула, "госпіталізували з незрозумілою хворобою після вейпінгу, або використання електронних сигарет", - сказала доктор Дженніфер Лейден, головний лікар та епідеміолог штату Іллінойс.

Директор Центру з контролю та профілактики захворювань Роберт Редфілд заявив: "Нам сумно дізнатися про першу смерть, пов'язану із розвитком важкої хвороби легенів у тих, хто використовує електронні сигарети або пристрої для вейпінгу".

Він додав: "Ця трагічна смерть в Іллінойсі підкреслює серйозні ризики, які пов'язані з електронними сигаретами".

Що це за хвороба?

Причини таємничої хвороби не встановлені, але усі її випадки пов'язані з вейпінгом у якійсь формі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

"У багатьох випадках пацієнти визнавали, що недавно вживали ТГК-вмісні продукти", - сказала доктор Іліана Аріас, керівник відділу неінфекційних захворювань Центру.

Симптоми пацієнтів включали кашель, задишку та втому, були також випадки блювоти й діареї. Немає доказів того, що причиною хвороби була інфекція — наприклад, вірус чи бактерія.

Багато питань досі залишаються без відповіді.

"Невідомо, чи усі ці випадки мають однакову причину, чи це різні захворювання з подібними проявами", - сказав доктор Аріас.

У штаті Іллінойс зафіксували 22 випадки, пацієнти — від 17 до 38 років.

22 штати, де живуть постраждалі, знаходяться в основному в центрі та північному сході країни, від Міннесоти до Північної Кароліни, хоча зафіксовані випадки також у Каліфорнії, Техасі та Нью-Мексико.

Чиновники замовили лабораторні випробування проб рідини для вейпів, яку використовували пацієнти, аби визначити, чи містить вона будь-які шкідливі сполуки.

У США існує "чорний ринок" рідин для вейпів, які містять психоактивну речовину ТКГ. У деяких штатах такі рідини продають цілком легально через центри медичної марихуани.

Користувачів в онлайн-спільнотах попереджають про небезпеку використання неофіційних й попередньо не перевірених картриджів для електронних сигарет.

Чи безпечний регулярний вейпінг?

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Причини виникнення таємничої легеневої хвороби ще не виявлені — і її зв'язок з продуктами, які містять ТКГ ще не зрозумілий.

Мітч Зеллер з Американської адміністрації з продовольства та ліків (FDA) сказав, що важливо розуміти, що "ми знаходимося на ранніх стадіях цих розслідувань, намагаючись зібрати факти".

Він сказав, що FDA вивчає, чи використовували пацієнти електронні сигарети, саме так, як рекомендують виробники, або ж модифікували їх, чи використовували неофіційні рідини.

Президент Американської асоціації вейпінгу Грегорі Конлі заявив у четвер, що "впевнений", що хвороби викликають пристрої, що містять канабіс або синтетичні наркотики, але не нікотин.

Проте д-р Браян Кінг з офісу CDC з питань куріння та здоров'я заявив, що вейпінг не є абсолютно безпечним.

"Ми знаємо, що електронні сигарети не виділяють нешкідливий аерозоль", - сказав він.

"Виявлено безліч шкідливих інгредієнтів, включаючи такі, як надтонкі тверді частинки, важкі метали, свинець та хімічні речовини, які викликають рак", - сказав він.

Доктор Кінг додав, що випари від електронних сигарет містять діацетил — ароматизатор, який використовується для надання "маслянистого" смаку рідинам. Попередньо саме його пов'язують з "важкою респіраторною хворобою".

Він також попередив про можливість того, що подібні випадки мають місце вже давно, але зв'язок між ними не встановили раніше.

"Можливо, що зафіксовані випадки могли мати місце ще до того, як це розслідування було навіть розпочато", - сказав він.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!