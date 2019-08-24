Британець "вдруге знайшов" середньовічний скарб у власному гаражі
Житель британського міста Ейлсбері "знайшов" золоте кільце 14 століття у своєму гаражі, майже через 40 років після того, як він його туди приніс.
81-річний Том Кларк знайшов кільце у банці у своєму будинку серед предметів, які привіз із дому його покійної матері.
Чоловік захоплюється пошуком із металошукачем і вперше знайшов кільце в полі між 1979 і 1982 роками, але не зрозумів важливості знахідки.
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Тепер пенсіонер може виручити за предмет понад 12 тисяч доларів на аукціоні.
На кільці є гравюра бога Марса, що тримає спис. Там є також напис латиною і, як вважають, напівкоштовний камінь.
Такі персні використовувались для того, щоб залишити слід у воску, як підтвердження, що документ легітимний та його не відкривали.
Містер Кларк сказав: "Я повністю забув про нього. Я знайшов його ... на полі неподалік Ейлсбері. Зараз на цій ділянці є велика житлова забудова".
"У той час я працював з металодетектором протягом 10 років і не розумів, що кільце чимось особливе. Воно все було скручене і поламане, коли я його викопав".
Містер Кларк, майстер по роботі зі шкірою, сказав, що він взяв кільце разом з іншими знахідками в музей, але там йому сказали, що вони "досить сучасні", тому він поклав їх у бляшанку в будинку матері й забув.
Марк Бехер, експерт аукціонного дому Hansons, сказав: "Кільце має латинський напис (NVNCIE.VERA.TEGO), що можна перекласти як "Я приховую справжнє повідомлення".
"Це може стосуватися ролі кільця з печаткою в забезпеченні конфіденційності листування".
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