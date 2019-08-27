Чоловік на п’ять днів застряг у драбині. Голову затисло між сходами

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Чоловік, який займався декоруванням своєї ванної кімнати у Франції послизнувся так, що його голова застрягла у драбині. На цілих п'ять днів.

Французькі ЗМІ повідомляють, що чоловіку, про якого йде мова, за 60. Його ім'я не розголошують.

Він не мав змоги дістатися до свого телефона, щоб покликати когось на допомогу.

Медиків викликала його сестра, яка прийшла до нього в гості минулої п'ятниці.

Голова була затиснутою між двома сходинками драбини. За п'ять днів вона дещо розпухла.

Кровообіг в голові чоловіка сповільнився, наразі він перебуває у місцевій лікарні.

Також у пацієнта зафіксували зневоднення.

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