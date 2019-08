Із Траволтою знову трапився казус під час церемонії - соцмережі в захваті

Копирайт изображения Getty Images

Соцмережами ширяться жарти, що Джон Траволта, можливо, не знає, як виглядає Тейлор Свіфт. Це одна з найпопулярніших і найвисокооплачуваніших американських співачок.

До такого висновку чимало користувачів дійшли після інциденту, який трапився на церемонії MTV Video Music Awards, що пройшла напередодні.

Траволта був ведучим церемонії, а Свіфт здобула перемогу в категорії "Відео року" - за кліп на пісню "You Need to Calm Down".

Після оголошення переможця Траволта мав вручити співачці статуетку, але ледь не віддав її іншій людині, коли сама Свіфт ще навіть не встигла піднятися на сцену.

Нагородку випадково могла отримати травесті-артист Джейд Джолі, одягнена як Тейлор Свіфт.

Це не перший випадок, коли із Джоном Траволтою трапляються казуси під час церемоній.

У 2014 році, під час церемонії вручення кінопремії "Оскар" він помилково прочитав ім'я акторки Ідіни Мензел як "Адель Дазім", що свого часу теж стало приводом для великої кількості жартів у соцмережах.

Під час цьогорічної церемонії MTV Video Music Awards він згадав про цю помилку й попросив, щоб ім'я переможця про всяк випадок зачитала його співведуча Квін Латіфа - мовляв, так все точно буде в порядку. Але навіть це не убезпечило Траволту від чергового казусу.

"Тільки уявіть в якій бульбашці слави живе Джон Траволта, якщо він і гадки не має, хто така Тейлор Свіфт".

"Найімовірнішепояснення того, що сталося - це те, що Траволті настільки нецікава Тейлор Свіфт, що він навіть не знає, як вона виглядає".

Тейлор Свіфт - одна з найуспішніших співачок в історії музики. На її рахунку - десятки мільйонів проданих альбомів і десятки престижних нагород, зокрема, 10 премій "Греммі".

У 2015 році журнал Rolling Stone включив її до списку 100 найкращих авторів пісень усіх часів. За оцінками Forbes, Свіфт - найбільш високооплачувана знаменитість. За останній рік, пише видання, вона заробила понад 185 мільйонів доларів.

