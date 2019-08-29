"Синдром перевертня" в іспанських малюків: встановлено причину

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Очікується, що наслідки "синдрому перевертня" у постраждалих дітей повністю пройдуть через кілька тижнів

Іспанські чиновники підтвердили, що після отримання ліків з неправильним компонентом у кількох дітей був помічений так званий "синдром перевертня" - посилений ріст волосяного покриву.

"У мого сина руки, ноги, щоки і навіть лоб вкрилися волоссям, і це було дуже страшно", - зізналася мати одного з потерпілих дітей.

В цілому повідомляється про 17 випадків у Кантабрії, Валенсії і Гранаді.

За даними служби з нагляду в сфері охорони здоров'я Aemps, симптоми проявилися після того, як дітям, які страждають гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), прописали ліки, які містили інгредієнт, який застосовується в засобах для боротьби з облисінням.

Як з'ясувалося, в партії ліків "омепразол" виявився косметичний засіб для стимуляції росту волосся "міноксидил".

Ліки зняли з продажу після того, як в липні були зареєстровані перші випадки "синдрому перевертня".

У середу міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило, що у зв'язку з "внутрішньою помилкою" партія "омепразолу" була невірно маркована і її переплутали з "міноксидилом".

Сортувальний центр фармацевтичної компанії, яка випускає ці ліки, залишається закритим на час проведення розслідування.

Батьків запевнили, що стан дітей покращиться в найближчі тижні, а зайве волосся почне випадати.

Ліки не давати, пляшку не викидати!

Амайя, мати дворічного малятка, в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo розповіла, що у неї трапилася справжня паніка, коли у доньки "на обличчі почало рости волосся".

Амайя негайно зателефонувала педіатрові і розповіла, що давала доньці, яка скаржилися на болі в животі, сироп "омепразол".

Лікар порадив негайно припинити давати сироп, але "зберегти пляшку з ліками у холодильнику", щоб потім його можна було відправити на аналіз. Пізніше виявилося, що в пляшці містився "міноксидил".

У шестимісячного Уріеля густе волосся почало рости по всьому тілу.

"Це було дуже страшно, тому що ми не розуміли, що відбувається", - зізналася в інтерв'ю газеті El País мати Уріеля, Анхела Селлес. Дитині теж прописали сироп "омепразол".

Прийом "міноксидила" викликав ознаки гіпертрихозу, або "синдрому перевертня", рідкісного стану, за якого густий волосяний покрив з'являється на всьому тілі, зокрема, на обличчі.

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