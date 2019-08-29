Дельфіни вмирають через надмірну увагу туристів

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Нова Зеландія заборонила туристам купатися з пляшконосими дельфінами - афалінами, оскільки це негативно впливає на тварин.

Нові дослідження показують, що люди "занадто сильно люблять дельфінів".

В Департаменті охорони природи пояснили, що взаємодія з людьми впливає на відпочинок і харчування афалінів.

Особливо популярною серед туристів є Затока островів (Bay of Islands) на східному узбережжі Нової Зеландії.

З 1990 року популяція афалінів скоротилася там на 66%. Лише 19 дельфінів постійно відвідують цей регіон. Тому туристам заборонили купатися з ними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Взаємодія з людьми негативно впливає на відпочинок і харчування афалінів

Науковці виявили, що 75% дитинчат афалінів не виживають - це найвищий показник як у Новій Зеландії, так і у всьому світі, а також серед афалінів, яких утримують у неволі.

Нові правила почали діяти в липні цього року.

Туроператорам дозволяють привозити туристів лише у певні часи зранку та ввечері. Тепер дельфіни можуть плавати в затоці без зайвої уваги людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Лише спільними зусиллями ми зможемо захистити дельфінів", - пояснюють в департаменті охорони природи Нової Зеландії

Туризм під загрозою?

Туристи полюбляють гратися з екзотичними тваринами, проте останнім часом більшість країн відмовляються від комерційної вигоди заради екології.

На початку року стало відомо, що найвідоміша туристична пам'ятка Камбоджі, храмовий комплекс Ангкор-Ват, відмовиться від поїздок на слонах до 2020 року.

14 слонів перевезуть до центру збереження і розведення тварин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Камбоджі заборонили поїздки на слонах

На Гаваях влада також планує ухвалити закони, які забороняють плавати з дельфінами.

Водночас посадовці визнали, що обмеження не завадять дельфінам самим наближатися до людей або човнів, адже вони "дуже соціальні тварини" - іноді, можливо, занадто соціальні.

У 2018 році у французькому регіоні Бретань влада заборонила туристам і місцевим купатися поруч з дельфіном, який поводився надто активно.

Тварина демонструвала ознаки статевого збудження, намагалася перешкодити людям вибратися з води, не пускаючи їх на берег.

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