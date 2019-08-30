Чоловікові скасували довічний строк за кражідку на $50. 36 років він провів у тюрмі

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У штаті Алабама на свободу вийшов 58-річний Елвін Кеннард, який останні 36 років провів за ґратами. У 1984 році його засудили до довічного ув'язнення за пограбування, здобиччю в якому стали 50 доларів і 75 центів.

Звільнення вдалося добитися після того, як суддя випадково дізнався про цю справу.

Елвіну Кеннарду було 22 роки, коли суд засудив його до довічного ув'язнення. Цього вимагало тодішнє законодавство Алабами.

Справа в тому, що до цього Кеннард вже був засуджений за інші три злочини, які, втім, не були насильницькими. За четверте порушення закону передбачалося пожиттєве покарання.

Місцевий суддя Девід Карпентер випадково звернув увагу на справу Кеннарда, розповіла адвокат Карла Краудер.

Судді здалося дуже дивним, що людина відбуває пожиттєвий строк за викрадення на суму в 50 доларів. Суддя Карпентер не був зобов'язаний займатися цією справою, та все ж взявся за неї.

Помічник окружного прокурора Білл Норт каже, що важливу роль у звільненні Кеннарда зіграла його хороша поведінка в тюрмі - суд зрештою скоротив його покарання до терміну, який він вже відсидів.

До того, як потрапити у в'язницю, в чоловіка вже були проблеми з законом. У 1979 році 19-річний Кеннард визнав себе винним у трьох крадіжках. За це він отримав три роки умовно.

У 1984 році Кеннард, озброєний ножем, обікрав крамницю. Чинний на той момент закон штату Алабама не залишав судді іншого вибору, окрім як засудити чоловіка до довічного ув'язнення.

Згідно з нинішнім законодавством штату, за ті самі злочини Кеннард отримав би від 10 до 21 року тюрми.

Адвокат Кеннарда зауважує, що зміни, які відтоді були внесені в місцеве законодавство, не передбачали автоматичного перегляду вже ухвалених вироків.

За її словами, в тюрмах Алабами залишаються близько 250 людей, засуджених схожим чином. При цьому в більшості з них навіть немає адвокатів, які могли б подати клопотання про перегляд вироків.

Елвін Кеннард має вийти на свободу впродовж кількох наступних днів. Він розповів, що на волі планує працювати столяром.

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