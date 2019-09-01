"Повен дім колючок": як британка перетворила свій дім на центр порятунку їжаків

  • 1 вересня 2019
Їжак Роб
Image caption Їжакам дають ліки й повертають здоровий вигляд, як у випадку цього їжачка на ім'я Роб

Жінка, яка заповнила свій та материн будинок врятованими їжаками, каже, що досягнула межі й вже не може прихистити більше тварин.

Пола Гарнер, з Барроу-на-Суарі в Лестерширі, Британія, протягом останніх п'яти років доглядала за колючими істотами.

Вона каже, що зараз доглядає за 80 їжаками й досягла своєї межі.

Така кількість їжаків пов'язана зі спекотною погодою та таємничою хворобою, яка вражає молодих їжаків.
Image caption За словами Поли Гарнер, догляд за їжаками — це цілодобова робота

Пані Гарнер розповіла, що її рятувальна діяльність розпочалася п'ять років тому, коли її мати знайшла їжачка, зараженого личинками, а в наявних притулках для тварин не було вільних місць.

Місцевий ветеринар показав їй, як допомогти тваринам повернутися у форму, і коли вона розмістила інформацію про це у Facebook, все більше людей почали приносити їй хворих їжаків.

Зараз у її будинку на лікуванні знаходяться десятки їжачків та їжачих, і вона використовує будинок своєї матері в сусідньому селі як імпровізоване реанімаційне відділення.

Активістка каже, що зараз таємнича хвороба, яка вбиває молодих їжаків, відступає, проте експерти з дикої природи досі не знають її причин.

"Проводиться багато тестів, але це відбувається по всій країні й у Франції", - каже вона.

"На щастя, ми, здається, знайшли лікування, яке працює, але досі невідомо, що викликає хворобу".
Image caption Пані Гарнер каже, що хотіла б перенести свою рятувальну діяльність за межі дому

Минулого року у звіті природоохоронних експертів зазначолося, що кількість їжаків у Великій Британії знизилася приблизно на 50% з початку століття.

Пані Гарнер, яка самостійно веде рятувальну операцію, залучаючи волонтерів лише для догляду за їжаками перед їхнім поверненням до дикої природи, сподівається з часом перенести свою діяльність в орендоване приміщення.

За словами рятівниці, вона без проблем може розрізнити кожного зі своїх їжаків.

Жінка каже: "Всі вони мають свої маленькі особливості — різні кольори, розміри. Іноді це те, як вони ходять, а їхня маленька особистість так і просвічується крізь них. Кожен з них різний".

Копирайт изображения PAula Garner

Як допомогти їжачкам у вашому саду

  • Залиште певні ділянки вашого саду "дикими" з купами листяної підстилки та колод
  • Придбайте спеціальний "будинок їжака" у садовому центрі
  • Залишайте свіжу воду та консервовані корми для собак та котів (не на основі риби)
  • Накрийте стоки, ями та покладіть цеглу біля стовбурів, щоб їжакам було легко пройти територією
  • Перед використанням косарок обов'язково перевірте чи немає у траві їжаків
  • Розгляньте можливість використання природної альтернативи гранулам проти шкідників, які можуть отруїти їжаків

Джерело: Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження

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