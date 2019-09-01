Папа Римський спізнився на службу, бо застряг у ліфті

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Папа Франциск вибачився перед вірянами за те, що спізнився на свою щотижневу молитву на площі Святого Петра, розповівши, що він застряг у ліфті в Ватикані.

82-річний понтифік заявив, що він потрапив у пастку через проблеми з електроенергією. Через 25 хвилин очікування його звільнили пожежники.

"Я повинен вибачитися за запізнення", - сказав усміхнений Папа перед початком молитви.

Потім він попросив натовп оплесками подякувати пожежникам за допомогу.

Звертаючись до натовпу, Папа сказав, що сталося "падіння напруги й ліфт зупинився".

"Слава Богу, пожежники приїхали, і я їм дуже вдячний. Після 25 хвилин роботи їм вдалося знову його запустити", - сказав він.

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