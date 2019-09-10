Чоловік витратив $37 тисяч, щоб оскаржити штраф на $120. І програв
У 2016 році британця Річарда Кідвелла оштрафували на 100 фунтів за перевищення швидкості. Чоловік вирішив оскаржити штраф, витратив на це три роки і понад 30 тисяч фунтів. Але все одно програв.
Зараз Кідвеллу 71 рік. Він скаржиться, що судовий процес витягнув з нього усі гроші, які він відкладав, щоб залишити їх у спадок дітям.
Чоловік і досі переконаний, що не перевищував швидкість, і штраф йому виписали помилково.
- Американець помилково відсидів 39 років. Йому заплатять $21 млн
- Британка звинуватила 12 підлітків у зґвалтуванні, але в’язниця загрожує їй
"Я був дуже здивований, коли через декілька днів отримав повідомлення про штраф. Це перетворило звичайний день на доволі неприємний", - каже Кідвелл.
За його словами, близько 21 тисячі фунтів пішли на оплату послуг адвокатів, решта - на різноманітні судові і транспортні витрати.
Кідвелл, зокрема, залучив до процесу експерта, який намагався переконати суд в тому, що камера спостереження, яка й зафіксувала порушення правил дорожнього руху, могла помилково спрацювати щодо іншої автівки, яка рухалася в сусідній смузі.
Втім, суддям цей аргумент здався непереконливим.
Пан Кідвелл розраховував, що судовий процес завершиться "доволі швидко" і не думав, що справа може розтягнутися на такий довгий термін.
Водночас у прокуратурі кажуть, що це пов'язано із тим, що справа розглядалася судами різних інстанцій. Окрім того, необхідно було проводити додаткові експертизи і слухання через питання, які піднімала сторона захисту, - все це й затягувало судовий процес.
"Я втомився від цієї системи, яка переступає через звичайних людей", - каже Кідвелл.
"Я шкодую про втрачені кошти. Я лише хотів справедливості".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!