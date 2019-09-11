Помер під час сексу у відрядженні - суд визнав це "нещасним випадком на виробництві"
Француз помер від зупинки серця, коли займався сексом із незнайомкою в готельному номері.
З огляду на те, що чоловік на той момент перебував у відрядженні, паризький суд кваліфікував смерть як "нещасний випадок на виробництві".
Компанію-роботодавця зобов'язали виплатити компенсацію родині померлого.
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Представники фірми наполягали, що, перебуваючи у номері, чоловік не виконував робочі обов'язки, компанія не має нести за його смерть жодної відповідальності.
Проте суд такі аргументи не переконали. За французькими законами, роботодавець відповідає за будь-які ситуації, що можуть трапитися з їхнім працівником під час відрядження, пояснив суддя.
"Роботодавець забезпечує соціальний захист працівника протягом усього періоду його відрядження - безвідносно до обставин", - йдеться в судовому вироку.
Прізвище померлого не розголошують - відомо лише, що його звали Ксавьє.
Він працював інженером у компанії TSO, яка спеціалізується на обслуговуванні залізниці.
Чоловік помер ще у 2013 році, проте вирок цій у справі винесли тільки зараз.
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