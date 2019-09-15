З британського палацу вкрали золотий унітаз

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Функціонуючий унітаз із чистого золота встановили у палаці у вересні

Унітаз із суцільного 18-каратного золота викрали з палацу Бленгейм у Великій Британії.

За словами поліції, зловмисники проникли до палацу, що знаходиться у графстві Оксфордшир, близько 04:50 за місцевим часом та викрали витвір мистецтва.

Функціонуючий унітаз під назвою "Америка" - який відвідувачів заоохочували використовувати за призначенням - досі не знайшли, проте у справі про викрадення заарештували 66-річного чоловіка.

Пограбування завдало значної шкоди та спричинило затоплення, адже унітаз був під'єднаний до каналізаційної системи будівлі, повідомили у поліції.

Золотий унітаз був одним з експонатів виставки італійського концептуального митця Мауріціо Каттелана, яка відкрилася у четвер.

Палац 18 століття, у якому народився Вінстон Черчилль - пам'ятка Світової спадщини. Наразі він закритий для відвідувачів на час розслідування.

Під час свого виступу минулого місяця, Едвард Спенсер-Черчилль - зведений брат нинішнього герцога Мальборо - сказав, що він упевнений у безпеці твору мистецтва.

"Вкрасти його буде непросто", - запевняв він.

Копирайт изображения John Lawrence Image caption На час розслідування палац закрили для відвідувачів

Відвідувачі виставки мали змогу використовувати унітаз за призначенням, але не довше трьох хвилин - щоб уникнути черг.

"Викрадений витвір мистецтва - це коштовний унітаз, виготовлений із золота, який був експонатом виставки у палаці, - відзначила детектив поліції Джесс Мілн. - Наразі його ще не знайшли, але ми проводимо ретельне розслідування, щоб знайти його та притягнути винних до відповідальності".

Виконавчий директор палацу Домінік Гейр заявив, що вони "засмучені цією надзвичайною подією, але водночас раді, що ніхто не постраждав".

"Ми сподіваємось, що чудова робота нашого дорогого друга Мауріціо Каттелана буде увічнена цим дурним і безглуздим діянням", - додав він.

Золотий унітаз відомий також тим, що у 2017 році його пропонували президенту США Дональду Трампу.

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