Чоловік взяв клоуна на робочу розмову про звільнення

Копирайт изображения Josh Thompson Image caption Джош рекомендує найняти клоуна, якщо ви зіткнулися зі звільненням

У Новій Зеландії копірайтер Джош Томпсон отримав зловісного листа від керівництва із проханням обговорити його роль у компанії. Він зрозумів, що йому загрожує звільнення.

Відділ кадрів закликав його привести з собою "особу для підтримки", адже це допоможе зменшити удар. У Новій Зеландії це передбачено законодавством.

Але замість того, щоб взяти члена сім'ї, друга чи навіть домашнього улюбленця, Джош вирішив заплатити 200 доларів клоуну Джо і саме з ним прийти на доленосну зустріч.

Він розповів, що раніше отримав листа з таким змістом: "Привіт Джош, ми хотіли б зустрітися з тобою, аби обговорити деякі питання щодо вашої ролі", - розповів він BBC.

"Я відчував, що мова буде йти про звільнення, тому подумав і вирішив, що міг би спробувати зробити ситуацію кращою", - додав він.

Тому клоун супроводжував Джоша на робочій зустрічі. Під час розмови він робив тваринок з повітряних куль, хоча іноді й доводилося зупинитися, адже через специфічні звуки від кульок не було нічого чути".

Коли Джошу нарешті завдали удару і повідомили, що він втратив роботу, клоун повівся відповідно.

"Він нахилив голову, коли я почув про звільнення, ніби також отримав погані новини", - сказав Джош.

"Справжній професіоналізм".

Копирайт изображения Josh Thompson Image caption Клоун робив тваринок з повітряних кульок під час робочої зустрічі

Джош сказав, що наполегливо рекомендує найняти клоуна для підтримки на зустрічі, пов'язані зі звільненням з роботи.

"Якщо є клоун, особливо такий як Джо, я б точно його рекомендував".

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