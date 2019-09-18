Впав з водоспаду, зламав ногу і два дні повз у пошуках допомоги

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Австралійський мандрівник під час походу впав з вершини водоспаду, після чого два дні повз зі зламаною ногою - аж поки його не знайшли рятувальники.

У неділю 54-річний Ніл Паркер наодинці відправився у короткий піший похід неподалік від Брізбена - він мав тривати не більш як три години. Проте чоловік послизнувся і впав, зламавши руку і ногу. Нога, за його словами, зламалась навпіл і висіла сама по собі.

Під час падіння з шестиметрової висоти у Паркера випав мобільний телефон, після чого він зрозумів: єдиний спосіб вижити - це повзти і спробувати знайти допомогу.

У лікарні він розповів, що йому вдалося зафіксувати зламану ногу за допомогою трекінгових палиць і бинтів.

"Це був не відкритий перелом. Майже відкритий. Шкіра залишилася цілою, але з'явилися пухирі розміром 20-23 сантиметри. Мені довелося тягнути свою ноги - а ноги важать чимало, коли вони ні до чого не прикріплені", - сказав Паркер.

За словами австралійця, загалом він проповз близько трьох кілометрів.

"Я міг долати один-півтора метра за одну спробу, після чого мені потрібно було перепочивати. Щоб подолати три кілометра знадобилося два дні, і мені здавалося, що я вже ніколи не виберусь", - розповідає Паркер.

Весь цей час він харчувався протеїновими батончиками і горіхами, які в нього були з собою. На щастя, він зміг знайти воду. Окрім того, в рюкзаку Паркер завжди носив аптечку, де були бинти і знеболювальні.

"В мене були ліки, знеболювальні - панадол і нурофен. Раніше мене часто запитували у туристичному клубі: навіщо ти кожен раз носиш із собою 10 кілограмів спорядження? Ось для таких випадків. Добре, що вони були", - каже чоловік.

Рятувальники розпочали пошуки зниклого туриста у понеділок. Вже у вівторок його помітили з гелікоптера і незабаром доправили до лікарні.

"Я дуже хвилювався, адже нікому не сказав, куди йду. Це найгірший варіант. Я міркував, як бував на найнебезпечніших маршрутах і уникав травм. А тут пішов тренувальним маршрутом і тут таке", - каже Паркер.

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