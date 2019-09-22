Чоловік потонув під час освідчення під водою

Копирайт изображения Kenesha Antoine Image caption Кенеша Антуан знімала на відео освідчення свого коханого

Американець потонув, коли освідчувався своїй дівчині під водою під час відпустки у Танзанії.

Стівен Вебер та його дівчина Кенеша Антуан зупинилися у підводному номері готелю The Manta Resort, розташованому біля острова Пемба.

На кадрах видно, як пан Вебер пірнає під воду, щоб попросити пані Антуан з ним одружитися.

У відео, яке його дівчина знімала зсередини номера, пан Вебер притискає написану від руки записку до вікна номеру.

Пані Антуан, яка підтвердила смерть коханого у своєму Facebook, заявила, що "так і не виринула на поверхню з тих глибин".

Копирайт изображения Kenesha Antoine on Facebook Image caption Кенеша Антуан та Стівен Вебер поїхали у відпустку, де чоловік вирішив освідчитися

У готелі The Manta Resort розповіли BBC, що пан Вебер трагічно потонув під час фрідайвінгу біля підводного номеру у четвер вдень.

Директор готелю Метью Саус заявив, що "усі до глибини душі приголомшені" смертю пана Вебера.

Копирайт изображения Kenesha Antoine on Facebook Image caption Занзібарська поліція розслідує обставини смерті чоловіка

Пан Вебер та пані Антуан забронювали чотири ночі у підводному номері готелю, який знаходиться приблизно за 250 м від берега.

Номер, який коштує 1700 доларів за ніч, розташований на глибині 10 метрів.

На третій день їхнього перебування пан Вебер, мешканець міста Батон-Руж, штат Луїзіана, занурився під воду, щоб освідчитися коханій.

Пані Антуан спостерігала зсередини номеру, як він, одягнений в окуляри і ласти, притискає записку до вікна їхнього номеру.

У записці йшлося: "Я не можу затримати дихання достатньо довго, щоб сказати тобі про все, що я у тобі люблю. Але ... все, що я у тобі люблю, я люблю все сильніше з кожним днем!"

Копирайт изображения Kenesha Antoine on Facebook

Потім у відео видно, як пан Вебер перевертає аркуш паперу, щоб показати освідчення, дістає з шортів обручку і упливає з поля зору.

Пан Саус сказав BBC, що його співробітники відреагували на "проблему у воді", але коли вони прибули на місце, вже "абсолютно нічого не можна було зробити".

Копирайт изображения The Manta Resort Image caption Підводний номер у готелі The Manta Resort коштує $1700 за ніч

У своєму дописі на Facebook пані Антуан сказала, що пан Вебер так і не почув її відповіді на пропозицію, яка була б "мільйон разів так".

"Ми так і не змогли відсвяткувати початок решти свого життя разом, бо найкращий день нашого життя перетворився на найгірший, найжорстокішу витівку долі, яку лише можна уявити", - написала вона.

"Я спробую втішитись тим, що ми насолоджувались найдивовижнішими моментами цих останніх днів, і що ми обоє були такі щасливі у наші останні моменти разом".

У Державному департаменті США заявили, що їм відомо смерть громадянина США у Танзанії.

"Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині з приводу їхньої втрати, - сказала речниця. - Ми готові надати усю відповідну консульську допомогу".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!