В Індії дітей забили до смерті за те, що сходили в туалет на вулиці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мільйони бідних індійців дефікують просто на вулиці

В індійському штаті Мадхья-Прадеш двох чоловіків заарештували за підозрою у вбивстві двох хлопчиків-далітів (раніше відомих як каста недоторканних), які сходили в туалет просто неба.

Поліція повідомляє, що 12-річний Рошні та 10-річний Авінаш зазнали нападу, коли справляли нужду біля сільської дороги.

Родина дітей повідомила BBC Hindi, що вдома у них немає туалету.

Мільйони бідних індійців дефекують на вулиці, при цьому особливо ризикують жінки і діти.

Даліти належать до найнижчої касти в Індії. Однак, попри закони, які захищають їхні права і життя, ці люди, як і раніше, стикаються із значною дискримінацією в Індії.

Протягом кількох годин після нападу поліція заарештувала двох чоловіків з вищої касти - Рамешвара Ядаву і Хакіма Ядаву.

"Двох дітей забили до смерті палицями", - розповів очільник поліції Раджеш Чандела в інтерв'ю ВВС. - Ми порушили кримінальну справу проти обох підозрюваних. Їх наразі допитують".

Загиблі Рошні й Авінаш були двоюрідними братами, однак Рошні жив з батьками Авінаша, які його виховували.

Батько Авінаша, Манодж, - некваліфікований робітник на поденній оплаті. Чоловік каже, що не може дозволити собі побудувати вбиральню у будинку. Він також не зміг отримати субсидію, яку держава надавала бідним для будівництва туалетів.

Державна програма "Чиста Індія" спрямована на те, щоб покласти край відкритій дефекації шляхом розширення інфраструктури туалетів і поліпшення санітарних умов по всій країні. Коли прем'єр-міністр Нарендра Моді запустив цю програму в 2014 році, він пообіцяв "звільнити Індію від дефекації" до 2 жовтня 2019 року.

Село, де мешкає родина Манодж, оголосили "очищеним від випорожнень на вулицях". Цей статус уряд надає селам і містам, які успішно вирішили проблему відкритої дефекації.

Image caption Відкрита дефекація - одна з основних причин нападів на дівчат і жінок в Індії

Дослідження свідчать, що будівництво туалетів в Індії стрімко розвивається, однак відсутність води, погане обслуговування і повільні зміни в поведінці самих індійців перешкоджають припиненню відкритої дефекації.

При цьому санітарну кампанію індійського прем'єра високо оцінили у світі. Фонд Білла і Мелінди Гейтс відзначив його роботу, назвавши державну програму "Чиста Індія" прикладом для інших країн світу, які терміново потребують покращення санітарних умов і доступу до туалетів для найбідніших верств населення".

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