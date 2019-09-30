Злочинця, який 17 років ховався у печері, спіймали завдяки дронам
Китайська поліція арештувала злочинця-втікача, який переховувався від правоохоронців упродовж останніх 17 років. Його укриття вдалося знайти за допомогою дронів.
63-річний чоловік, якого, за даними поліції, звуть Сун Цзян, був засуджений до ув'язнення за торгівлю жінками та дітьми. Проте у 2002 році йому вдалося втекти.
Відтоді він увесь час жив у невеликій печері і не спілкувався з людьми.
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Правоохоронцям вдалося виявити інформацію про місцеперебування чоловіка на початку вересня.
Пошуки привели співробітників слідчих органів у гори, розташовані неподалік від рідного міста Суна в провінції Юньчань.
Поліцейські стали "прочісувати" місцевість, а через деякий час до пошуків залучили безпілотники.
Зрештою саме дрони допомогли виявити серед гір сталеву пластину, пофарбовану в синій колір, і залишки сміття.
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Правоохоронці дісталися до цього місця пішки і саме там виявили чоловіка - він мешкав у печері, в якій переховувався роками.
За словами поліцейських, він так довго жив наодинці, що йому було дуже непросто спілкуватися з офіцерами.
Відомо, що у печері Сун Цзян пив воду з місцевої річки і використовував гілки, аби розпалювати багаття.
Його вже відправили назад до в'язниці.
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