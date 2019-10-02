Супермодель Джіджі Хадід вигнала з подіуму пранкерку на показі Chanel
Супермодель Джіджі Хадід вигнала з подіуму комедіантку, яка вилізла туди під час показу будинку моди Chanel в рамках Тижня моди в Парижі.
Пранкерка і блогерка Марі Бенольє (виступає під псевдонімом Марі С'Інфільтр) піднялася на подіум під час фінального виходу моделей у сукні, схожій на продукцію Chanel, і чорному капелюсі.
Їй вдалося пройтися майже по всьому подіуму, поки до неї не підійшла Джіджі Хадід, схопила її за руку і спробувала виштовхати до виходу. Бенольє почала чинити опір, після чого на допомогу Хадід прийшли інші моделі.
"Ми не збираємося драматизувати цей інцидент", - заявила представниця Chanel.
- Як віртуальні моделі витісняють живих із обкладинок журналів
- Українка, яка фотографує сестер Кардаш'ян: у "голих" зйомках головне - довіра
- Оверсайз, унісекс і краще без ліфчика: як працює нова мода
У залі було багато людей, і в соцмережах відразу ж з'явилося багато записів інциденту.
На записах видно, як моделі йдуть по подіуму одна за одною, і в якийсь момент в ланцюжок потрапляє Бенольє, яка починає йти по подіуму разом з іншими моделями.
Судячи по відеозаписах, охорона не відразу зрозуміла, кого потрібно вивести з подіуму.
Сама супермодель ніяк не прокоментувала інцидент, але поділилася в Instagram записами інших людей.
Один з постів супроводжувався тегом superhero @ gighadid (супергерой Джіджі Хадід).