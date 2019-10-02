Супермодель Джіджі Хадід вигнала з подіуму пранкерку на показі Chanel

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пранкерка Бенольє за кілька секунд до того, як Джіджі Хадід почала її виштовхувати

Супермодель Джіджі Хадід вигнала з подіуму комедіантку, яка вилізла туди під час показу будинку моди Chanel в рамках Тижня моди в Парижі.

Пранкерка і блогерка Марі Бенольє (виступає під псевдонімом Марі С'Інфільтр) піднялася на подіум під час фінального виходу моделей у сукні, схожій на продукцію Chanel, і чорному капелюсі.

Їй вдалося пройтися майже по всьому подіуму, поки до неї не підійшла Джіджі Хадід, схопила її за руку і спробувала виштовхати до виходу. Бенольє почала чинити опір, після чого на допомогу Хадід прийшли інші моделі.

"Ми не збираємося драматизувати цей інцидент", - заявила представниця Chanel.

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У залі було багато людей, і в соцмережах відразу ж з'явилося багато записів інциденту.

На записах видно, як моделі йдуть по подіуму одна за одною, і в якийсь момент в ланцюжок потрапляє Бенольє, яка починає йти по подіуму разом з іншими моделями.

Судячи по відеозаписах, охорона не відразу зрозуміла, кого потрібно вивести з подіуму.

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Сама супермодель ніяк не прокоментувала інцидент, але поділилася в Instagram записами інших людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джіджі Хадід та інші моделі під час показу

Один з постів супроводжувався тегом superhero @ gighadid (супергерой Джіджі Хадід).