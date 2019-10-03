Зебри вискочили на автобан. Що з ними сталось?

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У Німеччині дві зебри втекли з цирку. Одна вискочила на швидкісний автобан, спричинивши аварію.

Поліція міста Росток вказує, що тварина зупинила рух, пошкодила машини та призвела до аварії на автостраді А20. Зебру змушені були застрелити.

Ще одну зебру, яка втекла з цирку і бігала біля дороги, зуміли схопити живою.

Деталей стрілянини і вбивства тварини не повідомляють.

Також досі незрозуміло, як дві тварини змогли втекти з цирку.

У середу поліція оприлюднила застереження у Twitter, що одна із зебр створює проблеми для руху автомобілів на трасі A20 й спричинила аварії.

"Тварина бігла проти руху автомобілів на автобані від Тессіна до Ростока", - повідомила поліція.

Копирайт изображения AFP Image caption Збера також пошкодила поліцейський автомобіль

Пізніше поліція заявила, що жодна людина не постраждала, коли один автомобіль загальмував, щоб не збити тварину, що призвело до зіткнення кількох автомобілів.

Ця ситуація призвела до тимчасового перекриття руху дорогою.

Пізніше зебру застрелили після багатьох спроб поліції та співробітників цирку схопити її живою.

Натомість другу зебру схопили та повернули до цирку.

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