Джастін Бібер та рідкісні кошенята: як співак посварився з зоозахисниками

Джастін Бібер запропонував зоозахисникам з організації PETA "викусити", після того як ті назвали неетичною купівлю ним селекційних кошенят. Активісти вважають, що тварин треба забирати з притулків.

За інформацією Hollywood Reporter, канадський співак купив кошенят породи саванна на прізвисько "Суші" та "Тунець" за 35 тисяч доларів.

Саванни - переміш домашньої кішки і диких котів, африканських сервалів.

Виконавець хіта What do you Mean не полінувався зробити окрему сторінку в Instagram для котячого дуету.

Зоозахисники з організації "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) побоюються, що публічність Бібера призведе до зростання попиту на екзотичні види кішок.

"Займайтеся справжніми проблемами"

25-річний співак закликав співробітників PETA займатися "справжніми проблемами" - браконьєрством та жорстоким поводженням з тваринами.

"Вас бомбить, оскільки я завів конкретну кішку? Коли я завів пса Оскара, у вас не пригоріло, хоча він і не з розплідника... Взагалі, чому кожен домашній улюбленець має бути з притулку", - обурюється зірка.

"Я за те, щоб забирати дворняг з притулку, але у всіх є смаки щодо породи, інакше навіщо потрібні розплідники", - додав поп-ідол.

Джастін купив кошенят після весілля на Хейлі

"Думай головою"

Проте в PETA впевнені, що Бібер міг би надихнути фанатів на те, щоб забирати тварин з притулків, а не рекламувати екзотичні породи.

У відповідь на образи співака активісти закликали його подумати.

"Мільйони тварин гинуть щороку, оскільки люди не забирають з притулків, а купують улюбленців. Надлишкова кількість домашніх тварин - справжня проблема. Ось що сумно".

Раніше Бібер завів собі макаку на прізвисько Оу Джі Моллі, яку намагався возити з собою в турне. Однак в Німеччині її конфіскували і відправили до зоопарку.

В артиста не було ані документації про вакцинацію тварини, ані дозволу на ввезення.

Німеччина погрожувала забрати макаку, якщо господар не повернеться, що і сталося. В результаті влада Німеччини надіслала Біберу рахунок на 10 тисяч доларів, витрачені на догляд за покинутою твариною.

Ексцентричні знаменитості

Ставлення до утримання у будинку диких тварин змінювалося з часом: наприклад, в США законодавчо заборонили тримати диких хижаків на зразок оцелота в будинках в середині 1970-х, і ветеринарам під загрозою судів довелося конфіскувати у власників сотні великих котячих.

А ось Сальвадор Далі їздив по світу з ручним оцелотом Бабу.

Сальвадор Далі магдрував з оцелотом Бабу

З рептиліями, навіть смертельно небезпечними для людини, в США в законодавчому плані все простіше. Наприклад, в актора Ніколаса Кейджа у будинку жили дві королівські кобри, яких він потім віддав в зоопарк (а ще в нього був кіт, який, за визнанням самого Кейджа, дуже любив галюциногенні гриби).

Водночас, згідно з американськими законами, якщо хтось хоче тримати у себе хижаків, то необхідно обладнати міні-зоопарк, а це задоволення не з дешевих.

Саме тому боксер Майк Тайсон був змушений розлучитися з білими тиграми, коли через фінансові проблеми мусив продати частину майна.

